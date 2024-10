Endless Love Anticipazioni 9 ottobre 2024: Emir riesce ad inchiodare Kemal!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 9 ottobre 2024 su Canale 5: Emir fa una scoperta su Kemal, mentre quest'ultimo si dice contrario al matrimonio tra Zeynep ed Hakan...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 9 ottobre 2024, alle 14:10, Emir, grazie all'aiuto di un tecnico, scopre che Kemal ha ricevuto un fax con l'estratto di nascita di Asu; in questo modo, può dimostrare a quest'ultima che non l'ha incastrata lui, ma che è stato proprio il suo amato marito. Inoltre, Emir capisce che il Soydere ha sposato Asu soltanto per mettere le mani sulle sue quote azionarie. Intanto, a casa Soydere sta avendo luogo una cena per conoscere meglio Hakan, anche se l'atmosfera più che gioiosa è tesa. L'ingegnere, ad esempio, temendo altri sotterfugi da parte di Zeynep, incalza il commissario con le sue insinuazioni...

Endless Love Anticipazioni: Asu alle strette...

Kemal ed Asu avevano appena annunciato di essersi sposati, quando, come un fulmine a ciel sereno, è giunta la notizia che, con ogni probabilità, lei è la figlia di Mujgan e Galip Kozcuoglu, quindi la sorella di Emir. Asu è andata subito a prendere quest'ultimo di petto, sicuro che ci fosse il suo zampino. Emir, che si è proclamato innocente, è invece convinto che il solo responsabile per la diffusione di questa notizia fosse il padre...

Endless Love Anticipazioni: Emir smaschera Kemal!

Emir sta per scoprire di aver accusato ingiustamente Galip. Grazie all'aiuto di un tecnico, l'imprenditore viene a sapere che Kemal ha ricevuto un fax con l'estratto di nascita di Asu. In questo modo, Emir può finalmente dimostrare alla sorella che non è stato lui ad incastrarla, ma che è stato proprio il suo amato marito. In più, si rende conto del fatto che, evidentemente, il Soydere già sapesse la verità sull'identità di Asu prima di sposarla, ma che l'ha sposata comunque per interesse: voleva mettere le mani sulle sue quote azionarie!

Kemal contrario al matrimonio tra Zeynep ed Hakan, nelle Anticipazioni di Endless Love del 9 ottobre 2024

A casa Soydere dovrebbe esserci aria di festa, anche se non è così. La famiglia si è qui riunita per conoscere meglio un suo nuovo futuro membro, Hakan, il quale presto convolerà a nozze con Zeynep. Nel corso della cena, però, l'atmosfera non è delle migliori, anzi, è particolarmente tesa. Anzitutto, Kemal, temendo altri sotterfugi da parte della sorellina, sta incalzando il commissario con le sue domande scomode. Il giovane non crede minimamente che Zeynep voglia sposare Hakan per amore!

