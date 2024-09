My Home My Destiny 2 Anticipazioni 27 settembre 2024: Baris e Zeynep hanno un appuntamento!

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 27 settembre 2024, alle 16:20, Baris, evidentemente sempre più preso da lei, invita Zeynep a pranzo fuori. Quest'ultima è inizialmente titubante, ma alla fine decide di accettare...

Zeynep ha preso una decisione importante: ha aperto le porte della sua casa alla famiglia di Mehdi, rimasta senza un tetto sopra la testa. Infatti, Cemile, Nuh, Benal e le piccole Kibrit e Mujgan si sono ritrovati all'improvviso in mezzo ad una strada, dato che il proprietario dell'abitazione in cui stavano abitando li ha sfrattati, per giunta proprio nel giorno in cui hanno scoperto che Mehdi non sarebbe uscito di prigione...

Quando Baris è arrivato a casa di Zeynep per dare una comunicazione a Nermin, è rimasto di stucco nel notare che la famiglia di Mehdi si trovasse lì. L'avvocato non l'ha presa per niente bene, poiché spaventato al pensiero che, per il suo buon cuore, la sua dipendente possa tornare a cacciarsi nei guai; in fin dei conti, Baris ritiene che la cosa migliore per Zeynep sia prendere le distanze dal suo ex marito e da tutte le persone che gli gravitano attorno...

Zeynep ha notato che Baris si è infastidito quando ha visto che la famiglia di Mehdi ora è ospite a casa sua. Dopotutto, è sempre più evidente che il rosso prova dei sentimenti davvero profondi per la mora, ed è per questo motivo che è tanto protettivo nei suoi confronti. Allora, in uno slancio di coraggio, Baris invita Zeynep a pranzo. Quest'ultima, frenata, appare inizialmente piuttosto titubante, però, alla fine, decide comunque di accettare il suo invito...

