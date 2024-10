La Promessa Anticipazioni 9 ottobre 2024: Abel opererà Curro ma prima avrà bisogno dell'aiuto di Jana e del suo sangue!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 9 ottobre 2024 su Rete4 vedremo che Abel opererà Curro alla tenuta ma prima avrà bisogno di una trasfusione. L'unica persona compatibile con il ragazzo sarà Jana, che si offrirà immediatamente di aiutare. Scopriamo le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap.

Nella puntata de La Promessa in onda il 9 ottobre 2024, alle ore 19.35 su Rete4, Don Lorenzo darà ad Abel il permesso di occuparsi di Curro. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il dottor Bueno deciderà di aspettare che le condizioni del barone siano stabili prima di procedere all’operazione. Per aiutare il ragazzo a riprendersi, chiederà a tutti di donare il loro sangue ma l’unica persona compatibile con il ragazzo sarà Jana. La cameriera non se lo farà ripetere due volte e sarà pronta a dare una mano a suo fratello. Intanto Feliciano si riprenderà e si presenterà in cucina da Don Romulo per tornare in servizio. Il maggiordomo lo rispedirà immediatamente a letto mentre Catalina pregherà Pelayo di intervenire in favore di Maria parlando con Cruz. Pia e Don Romulo saranno molto scossi dagli eventi ed entrambi saranno convinti che ci sia qualcosa di oscuro dietro a quanto accaduto e cercheranno di vederci chiaro.

La Promessa Anticipazioni: Abel pronto a operare Curro ma ha bisogno di sangue… quello di Jana

Curro e Feliciano sono gravemente feriti e alla tenuta si spera in un vero e proprio miracolo. Abel si è rifiutato di lasciare che Curro venisse trasferito in ospedale e si è proposto di occuparsi personalmente del barone. Don Lorenzo, nella speranza che il figliastro non ce la faccia, lascerà che dottor Bueno faccia ciò che crede e che, contro il parere del chirurgo, operi il ragazzo alla tenuta. Abel si metterà subito all’opera ma avrà bisogno di sangue per fare una trasfusione al povero nipote di Don Alonso. Chiederà quindi a tutti di collaborare ma l’unica persona che risulterà compatibile sarà Jana. La ragazza sarà contenta di poter aiutare suo fratello.

Anticipazioni La Promessa: Feliciano si riprende

Jana donerà il suo sangue e cercherà di stare vicino a Curro per tutto il tempo. Manuel, vedendola provata, le chiederà di mettersi a letto e riposarsi ma la ragazza non vorrà abbandonare il fianco del fratello. Anche Feliciano non vorrà starsene tranquillo. Dopo l’operazione, che sembrerà andare molto bene, il ragazzo si rimetterà in piedi e si presenterà da Don Romulo, con la volontà di rimettersi a lavoro. Il maggiordomo lo rispedirà sotto le coperte ma si farà raccontare com’è andata. Romulo farò capire a Pia di non essere tanto convinto che quanto accaduto sia un incidente e la governante sarà d’accordo con lui.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Catalina prega Pelayo di aiutare Maria

Maria potrebbe andarsene per sempre. La cameriera sa che con una nomea di ladra nessuno la assumerò e penserà quindi di lasciare le terre dei Lujàn. Non sarà però tutto perduto. Catalina chiederà a Pelayo il favore di intercedere in favore della Fernandez con Cruz e di tentare di convincere la marchesa a lasciare che la ragazza torni a La Promessa il prima possibile. Il conte accetterà di dare una mano ma riuscirà a convincere la marchesa?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.