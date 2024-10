My Home My Destiny 2 Anticipazioni 9 ottobre 2024: Ali Riza ha un piano...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 9 ottobre 2024 su Canale 5: Lo zio Ali Riza fa una richiesta ad Ozlem...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 9 ottobre 2024, alle 16:40, Ozlem si presenta a casa di Baris e Savas, e lo zio Ali Riza le chiede d'incontrare Zeynep. L'uomo, infatti, ha notato che il nipote più grande ha cominciato a mostrare un certo interesse nei confronti della giovane...

My Home My Destiny Anticipazioni: Ozlem è la sorella di Baris e Savas...

Baris e Savas hanno perduto la loro mamma, ma, per fortuna, hanno una sorella maggiore che fa loro da madre. Stiamo parlando di Ozlem, una giovane donna che, in quanto la più grande dei tre, si è sempre sentita investita di una carica importante, ossia quella di "sostituta" del genitore che è venuto a mancare. In effetti, Ozlem si dimostra sin da subito estremamente protettiva nei confronti dei suoi fratelli minori...

My Home My Destiny Anticipazioni: Ozlem torna a casa!

Ozlem, che è stata a lungo tempo lontano dalla Turchia, lavorando in America, ha deciso che fosse giunto il momento di fare ritorno a casa per sincerarsi che Baris e Savas stessero bene. Così, questi ultimi si sono preparati a dare il più caloroso dei bentornati alla loro sorella maggiore. Una volta che si sono ritrovati faccia a faccia, i tre si sono riabbracciati felicemente...

Ali Riza ha un piano, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 9 ottobre 2024

Ozlem si presenta a casa di Baris e Savas, e si ritrova a confrontarsi con Ali Riza. Quest'ultimo ha una richiesta specifica da fare alla nipote: vorrebbe che incontrasse quanto prima Zeynep. Ali Riza, infatti, ha in mente un piano ben preciso. Lo zio, essendosi reso conto del debole che l'avvocato ha per la sua giovane collaboratrice, crede che sia il caso che Ozlem conosca più a fondo Zeynep ed esprima un suo giudizio...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 7 all'11 ottobre 2024.

