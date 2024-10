Beautiful, Anticipazioni Puntata del 9 ottobre 2024: Brooke terrorizzata da Hope!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 9 ottobre 2024 su Canale5. Nell'episodio della Soap, Brooke non capisce il comportamento di Hope e cerca di scoprire cosa provi davvero sua figlia per Thomas.

Nella puntata di Beautiful in onda il 9 ottobre 2024, alle ore 13.50 su Canale5, Brooke cercherà di capire cosa passi davvero nella testa di Hope. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Logan senior sarà molto preoccupata per sua figlia e vorrà sapere perché abbia ritrattato le sue opinioni su Thomas, poche ore dopo aver espresso dure opinioni su di lui. La bionda avrà il terrore che sua figlia abbia davvero perso il senno. Intanto Bill continuerà a essere convinto che Katie tornerà da lui molto presto e che debba solo cogliere l’occasione giusta per fare di nuovo breccia nel cuore della donna. Il magnate intanto consiglierà a Liam di non abbassare la guardia con il Forrester, sempre pericoloso.

Beautiful Anticipazioni: Hope ha ritrattato tutto

Hope ha confessato a Thomas la sua stima e lo ha fatto dopo averne detto di tutti i colori contro di lui. Brooke è rimasta spiazzata da questo cambiamento di sua figlia e non si capacita del perché la sua bambina abbia ritrattato. La Logan si è accorta che qualcosa è mutato nella sua ragazza ma non comprende perché sia successo. Vederla cambiare idea e anzi difendere il Forrester dicendo di riconoscerle tutti i lati buoni, è una cosa che non si aspettava in alcun modo, anzi pensava che la diffidenza nei confronti del figlio di Bill, sarebbe durata per sempre, soprattutto dopo l’ultimo inganno. Le cose sono però molto diverse da quanto aveva immaginato.

Anticipazioni Beautiful: Brooke cerca di capire i veri sentimenti di Hope

Brooke non riesce a capire cosa stia succedendo a sua figlia e vorrebbe spiegazioni da lei, il prima possibile. Per questo le si presenterà davanti e le domanderà il perché di certi comportamenti. La Logan senior le chiederà espressamente di essere sincera con lei e di dirle una volta per tutte che tipo di sentimenti prova per Thomas. Hope tornerà a ribadire di non provare alcun tipo di attrazione per il Forrester ma il suo atteggiamento tradirà una grande confusione, che sua madre saprà leggere molto bene.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Bill consiglia a Liam di guardarsi le spalle da Thomas

Bill continuerà a pensare di avere ancora chance con Katie. Lo Spencer sarà convinto che la sua ex moglie tornerà da lui, nonostante la relazione con Carter sia stabile e felice. Il magnate sarà sempre sicuro di sé e delle sue qualità ma forse stavolta si sbaglia. Bill sarà anche certo che Liam debba guardarsi le spalle da Thomas e che non lo debba perdere d’occhio nemmeno un istante. Consiglierà quindi al figlio di non abbassare la guardia e di non permettere allo stilista di mettergli i bastoni tra le ruote, rovinando la serenità della sua famiglia un’altra volta.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.