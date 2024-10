Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 3 ottobre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 3 ottobre 2024.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 ottobre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 3 ottobre 2024 - Finn rivelerà a Steffy di aver preso una decisione molto difficile ma per lui necessaria. Il dottore dirà alla moglie di voler andare in prigione da Sheila, accettando così il suo invito. La Forrester sbiancherà, spaventata che la rossa possa usare qualche trucchetto contro suo marito, come purtroppo è solita fare. Il ragazzo vorrà togliersi dei sassolini dalla scarpa come hanno fatto altri prima di lui e questo sarà l’unico modo. Intanto RJ confesserà a Eric di non essere per nulla convinto che sua madre sia in grado di dimenticare Ridge e di essere felice lontano da lui. Il giovanissimo Forrester sarà certo che il patto siglato con Taylor e la loro amicizia svanirà molto presto... Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 ottobre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 3 ottobre 2024 - Ayhan e Leyla continuano ad essere "in missione" per conto di Kemal. Quest'ultimo li ha mandati a Zonguldak, la città dove c'è l'ospedale in cui Mujgan Kozcuoglu dovrebbe aver dato alla luce la sua figlia segreta. Dopo aver incontrato qualche ostacolo, come il guasto all'automobile o la ricerca manuale del documento, alla fine i due riescono finalmente ad entrare in possesso del certificato di nascita di Asu: hanno trovato la prova che la mora è la sorella di Emir! Qui la trama completa di Endless Love.

My Home My Destiny 2: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 ottobre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 3 ottobre 2024 - Zeynep, determinata come non mai ad andare fino in fondo, si sta dedicando anima e corpo alla preparazione della difesa di Mehdi, facendosi aiutare da Cemile, Nuh e Benal. La ragazza, però, si rivolge anche ad Emine e Savas, chiedendo ad entrambi di mantenere il segreto e a quest'ultimo nello specifico di darle una mano con il caso. Baris, invece, continua ad essere all'oscuro di tutto, benché stia cominciando a sospettare qualcosa. D'altra parte, l'avvocato non riesce a trovare alcuna prova del coinvolgimento di Zeynep... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 ottobre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 3 ottobre 2024 - Vera riuscirà a conquistarsi la stima dei colleghi mentre Manuel, Catalina e Martina pregheranno Cruz di cambiare idea su Maria. I tre ragazzi cercheranno di aiutare la Fernandez ma il loro intervento non servirà purtroppo a nulla. La nuova arrivata invece avrà un sorriso da parte dei colleghi, che la ringrazieranno per il regalo che lei farà loro. Simona rivelerà a Lope di avere paura che Candela non torni mai più mentre i marchesi daranno il loro consenso alle nozze tra Feliciano e Teresa. Il ragazzo non riuscirà a godersi la felicità del momento per via del fatto che Petra non è ancora riuscita a rivelare alla marchesa che lui è suo figlio. Don Lorenzo e Margarita si accorderanno per capire quale sia il vero legame che unisce Pelayo a Jeronimo... Qui la trama completa de La Promessa.

