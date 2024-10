My Home My Destiny 2 Anticipazioni 3 ottobre 2024: Baris sospettoso, sa che Zeynep gli nasconde qualcosa...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 3 ottobre 2024 su Canale 5: Baris ha il forte sospetto che Zeynep gli nasconda qualcosa...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 3 ottobre 2024, alle 16:40, Zeynep, Cemile, Nuh e Benal stanno lavorando in gran segreto per preparare le difesa di Mehdi; inoltre, mentre Baris viene tenuto all'oscuro, Savas dà loro una mano. Tuttavia, il capo sospetta qualcosa, anche se non riesce a trovare alcuna prova del coinvolgimento della sua dipendente...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi in grande difficoltà...

Non si mette bene per Mehdi, che è costretto a restare dietro le sbarre perché è stato incastrato: Ercan ha aspettato che uscisse dal bagno per pugnalare a morte Bekir e poi addossare tutta la colpa su di lui. Mehdi è molto nervoso, e la tensione in carcere è alle stelle; infatti, il meccanico deve persino affrontare la sfiducia di Cenzig, amico del defunto padre, e degli altri compagni di sventura. Un chiarimento con quest'ultimo, però, aiuta a calmare le acque...

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep diventa l'avvocato di Mehdi...

Zeynep ha preso una decisione molto importante. Dal momento che Huseyin ha scelto di rinunciare alla difesa di Mehdi, la giovane ha scelto di diventare il suo avvocato. Tuttavia, Zeynep non ha intenzione di rivelarlo né alle sue due madri né tantomeno a Baris, poiché conscia che nessuno di loro tre la prenderebbe bene e, soprattutto, tutti e tre proverebbero a dissuaderla...

Baris ha dei sospetti, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 3 ottobre 2024

Zeynep, determinata come non mai ad andare fino in fondo, si sta dedicando anima e corpo alla preparazione della difesa di Mehdi, facendosi aiutare da Cemile, Nuh e Benal. La ragazza, però, si rivolge anche ad Emine e Savas, chiedendo ad entrambi di mantenere il segreto e a quest'ultimo nello specifico di darle una mano con il caso. Baris, invece, continua ad essere all'oscuro di tutto, benché stia cominciando a sospettare qualcosa. D'altra parte, l'avvocato non riesce a trovare alcuna prova del coinvolgimento di Zeynep...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 1° al 4 ottobre 2024.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.40.