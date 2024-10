Beautiful, Anticipazioni Puntata del 3 ottobre 2024: Steffy spaventata dalla scelta di Finn. Che paura!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 3 ottobre 2024 su Canale5. Nell'episodio della Soap, Finn rivelerà a Steffy di aver deciso di presentarsi in prigione da Sheila. La Forrester sarà molto preoccupata e lo metterà in guardia. Intanto RJ ammetterà di non credere all'amicizia tra Brooke e Taylor.

Nella puntata di Beautiful in onda il 3 ottobre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Finn rivelerà a Steffy di aver preso una decisione molto difficile ma per lui necessaria. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il dottore dirà alla moglie di voler andare in prigione da Sheila, accettando così il suo invito. La Forrester sbiancherà, spaventata che la rossa possa usare qualche trucchetto contro suo marito, come purtroppo è solita fare. Il ragazzo vorrà togliersi dei sassolini dalla scarpa come hanno fatto altri prima di lui e questo sarà l’unico modo. Intanto RJ confesserà a Eric di non essere per nulla convinto che sua madre sia in grado di dimenticare Ridge e di essere felice lontano da lui. Il giovanissimo Forrester sarà certo che il patto siglato con Taylor e la loro amicizia svanirà molto presto.

Beautiful Anticipazioni: Finn rivela a Steffy una decisione inaspettata

Steffy ha deciso di fidarsi di Hope ma non potrà fare la stessa cosa con Sheila. Per questo sarà molto preoccupata quando suo marito le confesserà di aver preso una decisione che riguarda sua madre. Il dottore rivelerà alla moglie di aver deciso di accogliere la richiesta di visita della criminale e di presentarsi da lei in prigione. Vorrà avere un definitivo faccia a faccia con lei, con il quale vorrà chiudere ogni rapporto e farle capire che mai e poi mai riuscirà a perdonarla per quello che ha fatto a lui e alla sua famiglia. Steffy strabuzzerà gli occhi e avrà paura.

Anticipazioni Beautiful: Steffy ha paura che Finn si metta nei guai

Steffy non approverà al 100% la decisione di Finn. La Forrester avrà molta paura che suo marito si metta nei guai e che Sheila faccia qualche mossa astuta per ingraziarselo. La Forrester cercherà di fargli cambiare idea ma davanti alla fermezza del consorte non potrà fare altro che consigliargli di stare attento, di non abbassare mai la guardia e soprattutto di chiarire davvero con lei che sarà l’ultima volta che lo vedrà e sentirà parlare di lui e della sua famiglia. Il medico le prometterà di fare ogni cosa a dovere e la rassicurerà che non dovrà avere paura di nulla. La loro unione non verrà scalfita da nulla e nessuno!

Trame e Anticipazioni Beautiful: RJ teme che sua madre non possa stare senza Ridge

Alla Forrester, RJ confesserà a suo nonno di avere molta paura che sua madre stia facendo una sciocchezza. Il ragazzo rivelerà a Eric di essere più che mai certo che Brooke non possa davvero stare lontana da Ridge e che non sarà mai felice senza l’uomo che ama. Il giovane penserà che il patto tra la Logan e Taylor non possa funzionare e che presto qualcosa andrà storto. Il ragazzo si sfogherà anche sua sorella Steffy, che però non vorrà dare la sua opinione, visto che è figlia della Hayes.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 30 settembre al 5 ottobre 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.