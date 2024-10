Endless Love Anticipazioni 3 ottobre 2024: Leyla ed Ayhan hanno la prova che Asu sia la sorella di Emir!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 3 ottobre 2024 su Canale 5 rivelano che Leyla ed Ayhan finalmente trovano ciò che stavano cercando...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love sono sbalorditive. Nell'episodio in onda il 3 ottobre 2024, alle 14:10, Kemal non riesce a portare a termine l'affare del terreno, perché Emir ci ha messo il suo zampino. D'altro canto, forse qualcuno ha passato delle informazioni riservate, e Zehir ha il forte sospetto che la spia sia Tarik. Intanto, l'imprenditore, sempre più convinto di avere in pugno l'ingegnere, ordina ad Asu di rubare dei documenti riservarti dell'azienda del Soydere, sicuro che possano dimostrare le irregolarità commesse da quest'ultimo nell'acquisto delle azioni della Kozcuoglu Holding. Leyla ed Ayhan, invece, finalmente trovano il certificato di nascita di Asu...

Endless Love Anticipazioni: Zehir sospetta di Tarik...

Zehir aveva comunicato a Kemal che ormai l'acquisto del terreno fosse andato a buon fine, anche se il proprietario dell'immobile aveva espresso la volontà d'incontrarlo prima di persona. Ora, invece, l'ingegnere sta scoprendo che non potrà portare a termine questo affare, e sa anche il perché: senza ombra di dubbio, Emir ci ha messo il suo zampino. D'altro canto, forse qualcuno ha passato delle informazioni riservate, e Zehir crede di sapere chi sia la spia: Tarik!

Endless Love Anticipazioni: Emir dà un ordine ad Asu...

Emir ha un ghigno stampato sul volto, convinto che ormai abbia Kemal in pugno. Adesso, quindi, si prepara con una certa spavalderia a compiere la sua prossima mossa. L'imprenditore affronta Asu e le dà un altro ordine: vuole che rubi dei documenti riservati dell'azienda del suo amato. Infatti, Emir è sicuro che essi potranno dimostrare le irregolarità commesse dal Soydere nell'acquisto della Kozcuoglu Holding...

Ayhan e Leyla hanno la prova, nelle Anticipazioni di Endless Love del 3 ottobre 2024

Ayhan e Leyla continuano ad essere "in missione" per conto di Kemal. Quest'ultimo li ha mandati a Zonguldak, la città dove c'è l'ospedale in cui Mujgan Kozcuoglu dovrebbe aver dato alla luce la sua figlia segreta. Dopo aver incontrato qualche ostacolo, come il guasto all'automobile o la ricerca manuale del documento, alla fine i due riescono finalmente ad entrare in possesso del certificato di nascita di Asu: hanno trovato la prova che la mora è la sorella di Emir!

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il venerdì anche alle 21:20.