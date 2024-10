La Promessa Anticipazioni 3 ottobre 2024: Vera conquista tutti mentre Catalina cerca di aiutare Maria

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda il 3 ottobre 2024. Nell'episodio della Soap di Rete4, Vera conquista i suoi colleghi con dei regali mentre Catalina, Manuel e Martina supplicano Cruz di far ritornare Maria alla tenuta.

Nella puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 3 ottobre 2024, alle ore 19.35, Vera riuscirà a conquistarsi la stima dei colleghi mentre Manuel, Catalina e Martina pregheranno Cruz di cambiare idea su Maria. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i tre ragazzi cercheranno di aiutare la Fernandez ma il loro intervento non servirà purtroppo a nulla. La nuova arrivata invece avrà un sorriso da parte dei colleghi, che la ringrazieranno per il regalo che lei farà loro. Simona rivelerà a Lope di avere paura che Candela non torni mai più mentre i marchesi daranno il loro consenso alle nozze tra Feliciano e Teresa. Il ragazzo non riuscirà a godersi la felicità del momento per via del fatto che Petra non è ancora riuscita a rivelare alla marchesa che lui è suo figlio. Don Lorenzo e Margarita si accorderanno per capire quale sia il vero legame che unisce Pelayo a Jeronimo.

La Promessa Anticipazioni: Vera conquista i suoi colleghi

Simona non ha accettato l’aiuto di Vera e la ragazza si è trovata a dover di nuovo combattere per farsi accettare. La nuova arrivata tenterà una nuova mossa per riuscire a guadagnarsi se non l’affetto almeno un po’ di stima tra i domestici. Spenderà tutto il suo primo stipendio per fare dei regali ai suoi colleghi, che rimarranno piacevolmente sorpresi da questo gesto e cominceranno a guardarla con occhi diversi. Intanto Simona confesserà a Lope di avere il timore che Candela abbia raggiunto Don Carlos e che non torni più da loro.

Anticipazioni La Promessa: Catalina, Manuel e Martina in soccorso di Maria

I domestici sono molto arrabbiati per il fatto che Jeronimo, vero autore del furto, sia ancora libero di passeggiare per la tenuta - con solo una minaccia di punizione da parte di Pelayo – mentre Maria è ancora costretta a stare lontano da La Promessa. Manuel, Catalina e Martina decideranno di dare una mano alla Fernandez e supplicheranno Cruz di cambiare idea sulla povera e innocente cameriera. La marchesa dirà ancora NO e si opporrà al ritorno della ragazza. La nobildonna non accetterà di tornare indietro sui suoi passi. I tre non molleranno la presa ma capiranno che la situazione è molto difficile.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Feliciano deluso da Petra

I marchesi daranno il loro consenso alle nozze tra Feliciano e Teresa e i due giovani si prepareranno a diventare marito e moglie. Feliciano però non riuscirà a godersi questa felicità appieno. Il giovane sarà infatti molto deluso dal fatto che Petra non abbia ancora detto a Cruz che lui è suo figlio e non suo fratello. Intanto Don Lorenzo e Margarita decideranno di scoprire quale sia il vero rapporto tra Pelayo e Jeronimo. I due avranno ormai compreso che il valletto non è chi dice di essere e che il conte mente da tempo.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.