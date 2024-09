Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 settembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 settembre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 13 settembre 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della romantica Soap Turca, in seguito, alle 14.45, seguiremo Mehdi e Zeynep, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 15.30 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 settembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 13 settembre 2024 - Carter sarà in ansia per Katie. Il Walton attenderà con trepidazione il ritorno della Logan a casa o alla Forrester, per sapere come sia andata con Bill e se abbia intenzione di ritornare insieme a lui. L’avvocato ne discuterà con Brooke che non solo lo rassicurerà sui sentimenti che sua sorella prova per lui ma lo ringrazierà per averla fatta tornare a sorridere dopo così tanto tempo. Intanto Sheila incontrerà Mike, il suo amico che l’aveva aiutata a evadere dal carcere e che è stato portato nella sua stessa struttura di detenzione. L’uomo le consiglierà di ritrovare l’equilibrio nella sua vita e di rassegnarsi alla sua situazione a la rossa non intenderà certo mollare la presa e sarà pronta a tornare alla carica! Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'8 al 14 settembre 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata pomeridiana e in quella serale di oggi 13 settembre 2024

Nelle puntate di Endless Love di oggi - 13 settembre 2024 - Kemal incarica l'ex guardia carceraria, Omer, suo prigioniero, di procurargli la registrazione della telefonata che il defunto fece prima di uccidersi. D'altra parte, lì c'è anche Sikti, che una volta tornato in libertà, corre da Emir per spifferargli tutto. Allora l'imprenditore gli ordina di procurare a lui quella registrazione... Qui la trama completa della puntata pomeridiana di Endless Love e qui la trama completa della puntata serale di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dall'8 al 14 settembre 2024.

My Home My Destiny 2: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 settembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 13 settembre 2024 - Cemile, ancora devastata per la morte di Mujgan, persuade Benal a sposare Mehdi, nonostante sia recluso in carcere. Preoccupata per il futuro del fratello, la ragazza insiste affinché questo matrimonio venga celebrato. D'altra parte, la neo-mamma, pur sapendo che Mehdi non la ami poiché ancora innamorato di Zeynep, desidera che la piccola Mujgan cresca con il padre... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny 2 dal 9 al 13 settembre 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 settembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 13 settembre 2024 - Maria sarà molto preoccupata per la presenza di Vera.La Fernandez guarderà con sospetto la nuova arrivata e avrà paura che, ora che è stata assunta, prenda il suo posto. Possibile che dopo tutto quello che ha passato, venga sostituita in questo modo? Intanto tra Martina e Leonor continueranno i battibecchi; le due ragazze non riusciranno a fare pace nonostante l’impegno dei marchesi. Margarita cercherà di convincere i cognati a trattare la loro figlia come una donna adulta, affinché anche lei cominci ad ascoltarli mentre Manuel tenterà di stare da solo con Jana ma lei rifiuterà di vederlo. Il marchesino non potrà sapere che Abel, contrariamente a quanto chiesto, non avrà informato la ragazza della sua partenza e lei sarà molto arrabbiata con il suo innamorato. I due amanti non potranno ancora capire di essere finiti nella rete di inganni del medico. Pelayo e Jeronimo invece dovranno trovare un altro modo per consegnare le armi a Cavendish. Teresa cercherà di colmare la distanza che si è creata con Feliciano, dopo che lei ha insistito troppo per farlo riavvicinare a Petra... Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 9 al 13 settembre 2024.