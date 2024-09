La Promessa Anticipazioni dal 9 al 13 settembre 2024: Maria è salva ma al suo posto c'è Vera!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de La Promessa e vediamo cosa succederà nelle puntate della Soap in onda dal 9 al 13 settembre 2024. Ecco le Trame episodio dopo episodio.

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate de La Promessa dal 9 al 13 settembre 2024. Gli episodi della Soap vanno in onda dal lunedì al venerdì - e non più il sabato e la domenica - alle ore 15.45.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 9 al 13 settembre 2024

Puntata di Lunedì 9 settembre 2024

Pia è delusa e arrabbiata con Jana a causa della decisione della ragazza di rivelare a Curro che Diego è figlio del barone. La governante ha paura di finire di nuovo nei guai. Vera non rispetta la promessa fatta a Lope e serve, casualmente, il tè a Martina e a Leonor, facendo una bella impressione a entrambe. Feliciano rivela a Teresa che Pia sta cercando di aiutarlo a recuperare il rapporto con Petra mentre Margarita e Lorenzo, sempre più sospettosi, commentano lo strano atteggiamento di Cavendish e decidono che è arrivato il momento di indagare meglio su Jeronimo. Alla tenuta c’è ancora molta paura per la sorte di Maria e Abel chiede a Catalina di aiutarlo a capire dove possa essere la sabbia gialla, che ha trovato sotto le scarpe di Valentin. Nonostante la presenza della Guardia Civile a La Promessa e le paure di Pelayo, Cavendish ordina al conte di continuare a utilizzare casa di Don Alonso come base per lo smercio di armi. Petra si confida con Pia e le confessa di soffrire molto per la freddezza del figlio. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 9 settembre 2024

Puntata di Martedì 10 settembre 2024

Pia si imbatte in Vera vestita da cameriera e, senza poter fare altrimenti, le offre di lavorare alla tenuta. La presenta così a tutti gli altri domestici che, temendo sia la sostituta di Maria, l’accolgono con freddezza, Don Alonso si infuria con Cruz per non essere stato informato della visita di Cavendish e la marchesa, presa in contropiede, si stupisce moltissimo per la reazione burbera del marito. Il marchese decide di affrontare pure Catalina e Pelayo dicendo loro di non essere più disposto a tollerare un simile comportamento irrispettoso nei suoi confronti. Curro accetta il titolo di barone e Alonso gli rivela di essere molto orgoglioso di lui. Più tardi il fratello di Jana chiede a Martina di rendere pubblica la loro relazione ma lei non si sente ancora pronta. Pelayo cerca di convincere Jeronimo a intervenire con Cavendish affinché lo scambio delle armi avvenga lontano dalla tenuta ma il finto valletto si rifiuta e spinge il conte a concretizzare il suo rapporto con Catalina, affinché il padre di lei si convinca a non mettersi più in mezzo. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 10 settembre 2024

Puntata di Mercoledì 11 settembre 2024

Grazie alle informazioni date da Don Alonso, che si ricordava della grotta, Maria viene ritrovata e salvata. Pia se la prende con Lope per aver introdotto Vera nella tenuta, di nascosto. La governante è preoccupata soprattutto perché la ragazza si è già aggirata in casa, vestita da cameriera, e ha riscosso già parecchio successo, tanto da scatenare la curiosità di Petra. Pelayo pensa di aver trovato una soluzione per la consegna delle armi e dice a Jeronimo che faranno un’unica operazione e che useranno un’esca ma non aggiunge altro. Manuel rivela di aver visto Jimena peggiorata, fuori dalla realtà e confusa a tal punto da pensare che il loro sia un matrimonio felice. Pia è ancora molto arrabbiata con Jana per via del segreto che ha rivelato a Curro. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa dell'11 settembre 2024

Puntata di Giovedì 12 settembre 2024

Leonor rivela ai genitori di voler lasciare di nuovo La Promessa, stavolta per andare negli Stati Uniti e lavorare in una rivista di moda. Don Alonzo e Cruz sono in disaccordo e non vogliono concederle una simile chance. Don Lorenzo spinge Manuel a portare Jimena in sanatorio mentre Maria, in convalescenza, è tormentata da quello che ha passato. Per il momento sia Lope che gli altri non vogliono rivelarle dell’arrivo di Vera. La nuova arrivata, che sembra essersi più che mai ambientata, chiede a Don Romulo e a Pia di poter rimanere a lavorare alla tenuta. I due non sanno cosa risponderle. Pelayo prega Cruz di convincere Don Alonso a permettere a Cavendish di tornare ma il marchese è sempre contrario e non vuole fare un torto al re. Pia non riesce a perdonare Jana mentre Maria scopre che è stata assunta una nuova cameriera. Cruz rinchiude Martina e Leonor nella sala di musica, nella speranza che facciano pace. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 12 settembre 2024

Puntata di Venerdì 13 settembre 2024

Pia e Don Romulo accettano Vera come cameriera ma fanno promettere sia a lei che a Lope che nessuno dei due rivelerà come la giovane sia arrivata alla tenuta. Maria non la prende per nulla bene e si convince che stiano cercando di sostituirla. Leonor non riesce a perdonare Martina, nonostante i tentativi dei marchesi di aiutare le due ragazze. Margarita tenta di fare capire a Cruz e Don Alonso che la loro figlia è un’adulta e devono trattarla come tale, se vogliono che lei dia loro ascolto. Pelayo e Jeronimo, dopo che Alonso si è opposto a Cavendish, devono escogitare un altro piano mentre Teresa tenta di riavvicinarsi a Feliciano, dopo che lui l’ha allontanata, arrabbiato per la sua insistenza nel farlo riappacificare con Petra. Manuel cerca di parlare con Jana in privato ma lei, arrabbiata per la sua partenza, non intende ascoltarla. Gli innamorati sono stati ingannati da Abel e nessuno deisa di essere finito nei guai. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 6 settembre 2024

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 su Canale 5.