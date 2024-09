My Home My Destiny 2 Anticipazioni 13 settembre 2024: Mehdi e Benal si sposano?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 13 settembre 2024 su Canale 5 rivelano che Cemile insiste: Mehdi e Benal devono convolare a nozze!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny sono scoppiettanti. Nell'episodio in onda il 13 settembre 2024, Cemile, ancora devastata per la morte di Mujgan, persuade Benal a sposare Mehdi, nonostante sia recluso in carcere. Preoccupata per il futuro del fratello, la ragazza insiste affinché questo matrimonio venga celebrato. D'altra parte, la neo-mamma, pur sapendo che Mehdi non la ami poiché ancora innamorato di Zeynep, desidera che la piccola Mujgan cresca con il padre...

My Home My Destiny Anticipazioni: Cemile va a trovare Mehdi in carcere...

Mehdi non ha avuto scampo: è finito prima in manette e poi dietro le sbarre per il rapimento di Zeynep. Cemile è in preda allo sconforto più totale. Ora, per far visita a sua sorella Mujgan deve recarsi al cimitero, e per far visita a suo fratello Mehdi deve recarsi in prigione. Preoccupata per il suo futuro, la moglie di Nuh va a trovare l'uomo per supplicarlo di chiudere una volta per tutte con l'ex, sposando Benal...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi invia un regalo a Zeynep...

Cemile insiste: Mehdi dovrebbe convolare a nozze con Benal, che è da poco diventata la madre di sua figlia, la piccola Mujgan. Dovrebbe farlo per il loro bene, e specialmente per il bene della bambina. Il meccanico, invece, si preoccupa soltanto di chiedere a Cemile di consegnare a Zeynep un misterioso regalo di compleanno. Nonostante in un primo momento la rossa tentenni, alla fine acconsente...

Benal pronta a sposare Mehdi, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 13 settembre 2024

Cemile, che continua ad essere devastata dal dolore per la distruzione della sua famiglia, dopo aver parlato con Mehdi, prova ad affrontare lo stesso argomento con Benal. La giovane sta tentando di persuadere Benal a sposare il suo ex amante, benché attualmente sia recluso in carcere. Molto preoccupata per il futuro del fratello, insiste affinché il matrimonio venga celebrato. La neo-mamma accetterà? In fin dei conti, Benal, pur sapendo che Mehdi non la ami poiché ancora innamorato di Zeynep, ha il forte desiderio di far crescere la piccola Mujgan anche con suo padre...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 9 al 13 settembre 2024.

My Home My Destiny va in onda sabato e domenica su Canale5 a partire dalle 14.40.