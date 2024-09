Beautiful Anticipazioni Puntate dall'8 al 14 settembre 2024: Bill non demorde. Riconquisterà Katie a ogni costo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dall'8 al 14 settembre 2024.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame delle puntate di Beautiful in onda su Canale5 dall'8 al 14 settembre 2024, alle ore 13.45 dal lunedì al sabato e la domenica alle ore 14.00. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni: Video Riassunto delle puntate dall'8 al 14 settembre 2024

Guarda qui sotto il video riassunto delle puntate di Beautiful in onda dall'8 al 14 settembre 2024 e poi leggi le Anticipazioni Complete divise per episodio.

Beautiful Anticipazioni settimanali: ecco cosa succederà da domenica 8 settembre a sabato 14 settembre 2024

Puntata in onda Domenica 8 settembre 2024

RJ non vuole guai e ribadisce ai suoi genitori di essersi tenuto lontano da Los Angeles per non essere coinvolto nei consueti drammi famigliari. Hope e Ridge lo rassicurano e gli parlano di come Thomas sia cambiato e come Brooke e Taylor abbiano fatto pace. Il giovane mette però anche in chiaro di non voler tornare a lavorare in azienda e di voler continuare a seguire la sua carriera di influencer.

Liam torna da Steffy per avere ancora delle rassicurazioni da parte sua e interrompe un momento intimo tra la Forrester e il marito. La ragazza continua ad assicurare all’ex marito che suo fratello è cambiato e non costituirà più un problema. Lo Spencer però non riesce a calmarsi. Intanto Taylor convince Thomas ad affrontare RJ e ad andare a salutarlo, per la gioia di Ridge. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful dell'8 settembre 2024

Puntata in onda Lunedì 9 settembre 2024

Liam ribadisce a Wyatt, con cui si incontra a pranzo a Il Giardino, di essere ancora molto preoccupato per la presenza di Thomas accanto a Hope. Il ragazzo non riesce a tranquillizzarsi nemmeno grazie alle parole di Steffy. Alla Forrester c’è aria di festa per il ritorno di RJ. Brooke e Ridge sono entusiasti e lo stilista tenta ancora di convincere il figlio a tornare a lavorare per l’azienda di famiglia. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 9 settembre 2024

Puntata in onda Martedì 10 settembre 2024

RJ non vuole lavorare per la maison di moda e continua a ribadire di essere felice della sua carriera da influencer, che vuole proseguire. Il giovane trova l’occasione ma anche il coraggio di parlare apertamente con Thomas che approfitta del momento per scusarsi per gli errori del passato e per assicurargli di essere cambiato. Steffy intanto decide di andare in carcere per incontrare Sheila. La Forrester vuole un faccia a faccia con la Carter per mettere un punto a una storia che l’ha tormentata per mesi e che ha fatto soffrire la sua famiglia per troppo tempo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 10 settembre 2024.

Puntata in onda Mercoledì 11 settembre 2024

Steffy affronta Sheila a testa alta e, come un fiume in piena, le ribadisce tutto il suo risentimento per quello che ha fatto alla sua famiglia. La Forrester afferma di essere molto contenta che sia finita dietro le sbarre e spera che ci rimanga per tutta la vita. Sheila non si lascia però insultare e, difendendosi, giura che prima o poi riuscirà a conquistare un posto nella vita di suo figlio e in quella di suo nipote. Liam e Wyatt, che sono arrivati in ufficio, parlano dell’acquisto da parte di Bill di un nuovo canale per la moda. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful dell'11 settembre 2024

Puntata in onda Giovedì 12 settembre 2024

Bill vuole riconquistare Katie e sente di avere finalmente l’opportunità di farlo, grazie al coraggio che ha dimostrato con Sheila ma soprattutto grazie all’aver dimostrato quanto tiene alla loro famiglia. La Logan non sembra però del suo stesso parere e continua a passare dei momenti romantici con Carter. I due confessano, per la prima volta, di amarsi e sono contenti di aver lasciato il passato alle spalle. Lo Spencer però non demorde e invita la madre di suo figlio a pranzo alla Villa, luogo in cui hanno condiviso dei momenti molto importanti quando stavano insieme. Il Walton ha paura che il magnate possa mettere in pericolo il suo amore, appena dichiarato, con la sorella di Brooke. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 12 settembre 2024

Puntata in onda Venerdì 13 settembre 2024

Carter teme che Katie possa tornare a innamorarsi di Bill e si confida con Brooke. La Logan lo rassicura circa i sentimenti che la sorella prova per lui e lo ringrazia per averla resa di nuovo felice e sicura. Sheila intanto incontra Mike, che è stato incarcerato nella sua stessa prigione. L’uomo la sprona a rassegnarsi e a cercare un nuovo equilibrio ma la Carter non ha alcuna intenzione di gettare la spugna e pensa a un modo per evadere. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 13 settembre 2024

Puntata in onda Sabato 14 settembre 2024

Sheila vorrebbe avere un incontro con Finn e chiede di poterlo incontrare in qualità di suo medico curante. La Carter ha però chiesto di poter vedere qualcun altro, un uomo che potrebbe farla uscire di prigione. Questo personaggio misterioso si rivela essere Jack, il padre di Finn nonché avvocato penalista. La rossa lo ha contattato con l’idea che possa trovare un modo per farla uscire di prigione e possa anche fare da tramite tra lei e il loro figlio.

Jack non è però disposto ad aiutarla né ora né mai. Il legale è furioso con lei e le porta rancore per aver distrutto il suo matrimonio e per aver compromesso il suo rapporto con il figlio. Carter intanto, negli uffici della Forrester, confessa a Eric di essere spaventato che Katie possa tornare con Bill, da cui è stata invitata a pranzo.

Carter trema all’idea che Bill possa convincere Katie a tornare insieme ma Eric, come Brooke, è convinto che la Logan non voglia cedere al fascino dello Spencer. Intanto alla Villa, il magnate passa all’attacco e ricorda tutti i momenti magici passati con la moglie, sperando ovviamente che lei possa innamorarsi di nuovo. Sheila intanto continua a spingere Jack a passare dalla sua parte e gli ricorda quanto la loro relazione clandestina fosse appassionata. La rossa cerca di fare leva anche sul senso di solitudine che l’avvocato sta provando a causa delle scelte di Li e dell’allontanamento di Finn. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 14 settembre 2024

