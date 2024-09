My Home My Destiny 2 Anticipazioni Puntate dal 9 al 13 settembre 2024: Mehdi in prigione, Benal partorisce!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della seconda stagione soap opera turca My Home My Destiny, in onda dal 9 al 13 settembre 2024 su Canale 5, dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda lunedì 9 settembre 2024

Mehdi è in fuga con Zeynep, determinato a portarla dalla madre ad Erzurum per chiedere un consiglio. Tuttavia, la giovane continua a provare a scappare. Intanto, Benal sta per dare alla luce la piccola Mujgan. Quando le si rompono le acque, però, è in casa da sola: Cemile è dovuta correre al commissariato.

Puntata in onda martedì 10 settembre 2024

È un giorno speciale per Zeynep, quello del suo compleanno. La ragazza, tuttavia, è ancora sconvolta dal trauma del rapimento, così trascorre la giornata chiusa in camera a disperarsi. Emine, preoccupata, contatta Baris per chiedergli aiuto. Allora l'avvocato propone alla giovane di organizzare una sorpresa per Zeynep, festeggiando tutti insieme; porterà anche il fratello Savas. Nel corso della serata, lei scoprirà che è stato proprio quest'ultimo a salvarla.

Puntata in onda mercoledì 11 settembre 2024

Al termine della festa di compleanno di Zeynep, Baris e Savas se ne vanno. In un momento di distrazione, quest'ultimo chiama Sakine "mamma" mentre la invita a casa loro. La donna è piena di gioia. Intanto, nonostante la protagonista sia ancora traumatizzata dal rapimento, torna a lavoro, dove i suoi colleghi le hanno organizzato una festicciola a sorpresa. L'atmosfera, però, viene rovinata da Bayram, il quale arriva ubriaco e furibondo, mettendo Zeynep in imbarazzo davanti a tutti.

Puntata in onda giovedì 12 settembre 2024

Cemile fa visita a Mehdi in prigione e lo supplica di sposare Benal, per il loro bene e soprattutto per quello della figlioletta, la piccola Mujgan. Lui, invece, le chiede di portare un misterioso regalo di compleanno a Zeynep. Benché tentenni, alla fine la giovane consegna il dono all'ex cognata.

Puntata in onda venerdì 13 settembre 2024

Cemile, ancora devastata per la morte di Mujgan, persuade Benal a sposare Mehdi, nonostante sia recluso in carcere. Preoccupata per il futuro del fratello, la ragazza insiste affinché questo matrimonio venga celebrato. D'altra parte, la neo-mamma, pur sapendo che Mehdi non la ami poiché ancora innamorato di Zeynep, desidera che la piccola Mujgan cresca con il padre.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.40.