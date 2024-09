La Promessa Anticipazioni 13 settembre 2024: Maria ha paura. Vera prenderà il suo posto e le soffierà il lavoro?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 13 settembre 2024. Nell’episodio della Soap Maria penserà che Vera sia stata chiamata per sostituirla mentre Manuel si renderà conto che Jana non vuole vederlo. Cosa le sarà successo?

Nella puntata de La Promessa in onda il 13 settembre 2024, alle ore 15.45 su Canale5, Maria sarà molto preoccupata per la presenza di Vera. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Fernandez guarderà con sospetto la nuova arrivata e avrà paura che, ora che è stata assunta, prenda il suo posto. Possibile che dopo tutto quello che ha passato, venga sostituita in questo modo? Intanto tra Martina e Leonor continueranno i battibecchi; le due ragazze non riusciranno a fare pace nonostante l’impegno dei marchesi. Margarita cercherà di convincere i cognati a trattare la loro figlia come una donna adulta, affinché anche lei cominci ad ascoltarli mentre Manuel tenterà di stare da solo con Jana ma lei rifiuterà di vederlo. Il marchesino non potrà sapere che Abel, contrariamente a quanto chiesto, non avrà informato la ragazza della sua partenza e lei sarà molto arrabbiata con il suo innamorato. I due amanti non potranno ancora capire di essere finiti nella rete di inganni del medico. Pelayo e Jeronimo invece dovranno trovare un altro modo per consegnare le armi a Cavendish. Teresa cercherà di colmare la distanza che si è creata con Feliciano, dopo che lei ha insistito troppo per farlo riavvicinare a Petra.

La Promessa Anticipazioni: Maria ha paura di essere sostituita

Maria è salva ma il suo ritorno a casa le ha riservato una sorpresa poco piacevole. La ragazza ha scoperto che, in sua assenza, alla tenuta è arrivata un’altra cameriera. Ignorando come sia giunta la giovane e non capendo che l’inizio del suo lavoro sia stato fortuito – e abbia pure costretto Pia a mentire e ad accoglierla – inizierà a pensare che abbiano trovato una sostituta per lei e che potrebbe addirittura perdere il suo posto. E le cose per lei sembreranno peggiorare alla luce del fatto che Don Romulo e Donna Pia decideranno di permettere alla nuova arrivata di rimanere a La Promessa, a patto che nessuno sappia come abbia fatto ad arrivare a casa Lujàn.

Anticipazioni La Promessa: Margarita cerca di aiutare Leonor

Leonor è pronta a ripartire ma Cruz e Don Alonso non sono contenti. Margarita cercherà di intervenire in favore della nipote e spronerà i cognati a trattare la ragazza come un’adulta e non più come una bambina, se vogliono un dialogo con lei e desiderano che non si allontani da loro, non solo per un viaggio di lavoro. Intanto Martina non riuscirà a farsi perdonare dalla cugina e tra loro, nonostante l’intervento dei propri genitori, ci sarà ancora il gelo. Pelayo e Jeronimo, dopo l’ennesimo NO da parte di Don Alonso, dovranno trovare un altro modo per effettuare la consegna delle armi a Cavendish.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Manuel e Jana in crisi… ed è colpa di Abel!

Manuel ha lasciato La Promessa senza salutare Jana e si è diretto da Jimena. Il ragazzo aveva pregato Abel di spiegare tutto alla cameriera e di scusarlo per non aver potuto dirle nulla. Il medico non ha però riportato alcuna scusa da parte del marchesino e ha lasciato credere alla cameriera che il suo amato avesse raggiunto di nuovo sua moglie. Manuel si accorgerà che qualcosa non va in Jana quando lei non vorrà passare del tempo insieme a lui, desideroso di stare da solo in sua compagnia. Teresa invece cercherà di fare pace con Feliciano, allontanatosi da lei dopo le sue insistenze – per lui eccessive – affinché si riavvicinasse a Petra.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 9 al 13 settembre 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 su Canale 5.