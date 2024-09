Endless Love Anticipazioni Puntata Serale 13 settembre 2024, Colpo di scena: Tufan tradisce Asu!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata Serale di Endless Love in onda il 13 settembre 2024 su Canale 5 rivelano che Tufan sta per mettere in atto un diabolico piano per colpire Asu!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love sapranno stupirci. Nell'episodio serale in onda il 13 settembre 2024, alle 21:20, Nihan riceve una busta che contiene le foto che erano stata inviate anonimamente ad Ozan in carcere, e così scopre del tradimento di Emir con Zeynep. Intanto, Zehir continua a cercare la registrazione della telefonata effettuata dal defunto prima di togliersi la vita, ma senza successo. Tarik, invece, fa sapere a Banu che dovranno trasferirsi dai genitori, e lei, nonostante sia un po' sconcertata, gli promette che non lo abbandonerà. Nel frattempo, Zeynep incontra Emir per dargli un regalo di compleanno: una chiave con un cui gli augura di diventare un rifugio per sua figlia. Lui la tratta freddamente. In un secondo momento, Tufan si reca a casa di Kemal per portare a lui e ad Asu un invito per la festa di compleanno a sorpresa di Emir. Inizialmente, l'ingegnere rifiuta, poi la fidanzata lo convince ad accettare. Tarik e Banu, nel mentre, vanno a casa di Huseyin e Fehime, la quale continua a non accettare che la giovane sia sua nuora. Per finire, Tufan organizza un piano per smascherare Asu davanti a tutti, proiettando delle fotografie compromettenti al party...

Endless Love Anticipazioni: Nihan scopre il tradimento di Emir e Zeynep!

Nihan è convinta che Kemal sia il responsabile della morte di Ozan: è stato lui a denunciarlo per l'omicidio di Linda, e quindi a farlo finire dietro le sbarre; il fratello, troppo fragile psicologicamente, non è stato in grado di sopportare la dura realtà del carcere, e allora si è tolto la vita. Ora, però, la giovane sta per ricevere la busta contenente quelle stesse foto che vide Ozan prima di suicidarsi, ossia gli scatti in cui i protagonisti sono Emir e Zeynep intenti a baciarsi appassionatamente. La Sezin ha in mano la prova del tradimento di questi ultimi, e giura vendetta. Intanto, Zehir sta continuando a cercare la registrazione dell'ultima telefonata effettuata dalla prigione dal defunto, come richiesto dall'ingegnere, però ancora non riesce a centrare l'obiettivo...

Endless Love Anticipazioni: Tarik e Banu si trasferiscono...

Tarik è rovinato: è finito in bancarotta, e quindi si è dovuto rivolgere a degli usurai. In preda alla disperazione, il ragazzo si rende conto di non avere alternative: deve trasferirsi con Banu a casa dei suoi genitori. Quando glielo comunica, la moglie non la prende molto bene, ma gli promette comunque che gli resterà accanto qualsiasi cosa accadrà. Intanto, Zeynep incontra di nascosto Emir per dargli il suo regalo di compleanno; si tratta di una chiave, con cui gli augura di poter diventare un posto sicuro per sua figlia. Lui reagisce freddamente, lasciando intendere che avrebbe preferito un altro genere di dono...

Tufan contro Asu, nelle Anticipazioni di Endless Love del 13 settembre 2024

Tufan si sta recando a casa di Kemal per consegnare a lui e ad Asu un invito, quello per la festa a sorpresa di Emir. Sia il Soydere che la fidanzata sono sconcertati, ma mentre il primo dichiara di non avere la minima intenzione di presenziare, Asu lo sprona ad accettare. Nel frattempo, Tarik e Banu arrivano a casa di Fehime ed Huseyin con i loro bagagli. La donna è felice di riavere con sé il figlio, però non di dover accogliere la nuora, che non ha mai accettato in quanto tale. Per finire, scopriamo quale sia il piano segreto di Tufan. Quest'ultimo si è messo in testa di farla pagare ad Asu, ed infatti vuole che lei sia presente al party di Emir per smascherarla davanti a tutti, proiettando delle foto compromettenti nel corso della serata...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il venerdì anche alle 21:20.