Beautiful, Anticipazioni Puntata del 13 settembre 2024: Brooke ringrazia Carter per avere reso Katie di nuovo felice!

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 13 settembre 2024 su Canale5. Nell'episodio della Soap vedremo Brooke ringraziare Carter di aver reso felice Katie. Il Walton sarà però un fascio di nervi e aspetterà, trepidante, il ritorno della Logan da casa di Bill.

Nella puntata di Beautiful in onda il 13 settembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Carter sarà in ansia per Katie. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Walton attenderà con trepidazione il ritorno della Logan a casa o alla Forrester, per sapere come sia andata con Bill e se abbia intenzione di ritornare insieme a lui. L’avvocato ne discuterà con Brooke che non solo lo rassicurerà sui sentimenti che sua sorella prova per lui ma lo ringrazierà per averla fatta tornare a sorridere dopo così tanto tempo. Intanto Sheila incontrerà Mike, il suo amico che l’aveva aiutata a evadere dal carcere e che è stato portato nella sua stessa struttura di detenzione. L’uomo le consiglierà di ritrovare l’equilibrio nella sua vita e di rassegnarsi alla sua situazione a la rossa non intenderà certo mollare la presa e sarà pronta a tornare alla carica!

Beautiful Anticipazioni: Carter attende con ansia il ritorno di Katie

Katie e Carter si sono dichiarati amore reciproco ma l’intervento di Bill ha rovinato questo momento romantico. Lo Spencer è più che mai determinato a riconquistare la sua ex moglie e ha così organizzato un pranzo a Villa Spencer, convinto che la sua casa farà scatenare nella Logan i bei ricordi del passato e la porterà a fare un passo indietro e a tornare da lui. Katie ha accetto il suo invito e ha lasciato Carter a fremere per il suo ritorno. L’avvocato l’aspetterà alla Forrester e sarà un fascio di nervi. Avrà paura che Dollar Bill riesca nel suo intento e che lui debba dire addio a un’altra donna che ama. Il Walton spererà di non vedere la sua compagna di nuovo tra le braccia dell’ex marito, nonché padre di suo figlio. Brooke lo troverà assorto e preoccupato e cercherà di rassicurarlo.

Anticipazioni Beautiful: Brooke ringrazia Carter

Brooke vedrà Carter piuttosto teso e in ansia. Il Walton le rivelerà di essere in tensione a causa dell’incontro tra Katie e Bill e di sperare che lo Spencer non riesca a riconquistare la sua ex. La Logan lo rassicurerà dicendogli che i sentimenti di sua sorella per lui sono sinceri e forti ma soprattutto gli dirà che Katie ha sofferto fin troppo per causa del magnate ed è certo che non possa dimenticare. La bionda gli confesserà di non aver mai visto sua sorella così felice e serena come da quando sta con lui e lo ringrazierà per aver permesso questo. La sua sorellina è una donna fortunata e lui non ha nulla da temere; tornerà da lui! Sarà davvero così?

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila non cede. Uscirà di prigione in un modo o nell’altro!

Sheila ha minacciato Steffy e le ha promesso di prendersi ciò che le spetta, ovvero un posto nel cuore di Finn e Hayes. La Carter è convinta che prima o poi riuscirà a farla franca e non mollerà mai la presa. Non si lascerà abbattere dalle difficoltà del momento. La rossa lo ribadirà anche a Mike, il suo amico che l’aveva aiutata a evadere mesi prima, finito anche lui dietro alle sbarre, nella sua stessa prigione. Sheila gli confermerà le sue intenzioni e non accetterà chiaramente i suoi consigli. Mike la spingerà a calmarsi e ad accettare il destino che ormai sembra dover affrontare ma lei, con piglio deciso, urlerà a gran voce che Sheila Carter tornerà libera… in un modo o nell’altro.

