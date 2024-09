Endless Love Anticipazioni 13 settembre 2024: Kemal non molla, ma Emir ha un asso nella manica!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 13 settembre 2024 su Canale 5: Kemal è imperterrito, proprio come Emir...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 13 settembre 2024, alle 14:10, Kemal incarica l'ex guardia carceraria, Omer, suo prigioniero, di procurargli la registrazione della telefonata che il defunto fece prima di uccidersi. D'altra parte, lì c'è anche Sikti, che una volta tornato in libertà, corre da Emir per spifferargli tutto. Allora l'imprenditore gli ordina di procurare a lui quella registrazione...

Endless Love Anticipazioni: Nihan incolpa Kemal!

La tensione che c'è tra Kemal e Nihan è palpabile. Da quando Ozan si è tolto la vita, ed Onder, vedendolo morto, è stato stroncato da un infarto, la pittrice ha cominciato a nutrire un forte odio nei confronti dell'amato. Infatti, la Sezin è convinta che sia tutta colpa del Soydere se il fratello ha commesso l'insano gesto: è stato lui a denunciarlo per l'omicidio di Linda, quindi è stato Kemal a farlo finire dietro le sbarre; Ozan, troppo fragile psicologicamente, incapace di sopportare la dura realtà del carcere, si è suicidato...

Endless Love Anticipazioni: Nihan aggredisce Kemal!

Nihan ha appena avuto un durissimo faccia a faccia con Kemal. La giovane ha incontrato il suo ex ed ha scoperto che era intenzionato a far costruire un dormitorio dedicato ad Ozan, per rendere omaggio alla sua memoria. La Sezin, però, non l'ha presa per niente bene, anzi: si è rifiutata e lo ha persino aggredito, urlandogli contro che non sarebbe bastato questo gesto per ripulirsi la coscienza. Infatti, lei continua a considerare il suo ex il responsabile della morte del fratello...

Kemal ed Emir interessati alla stessa registrazione, nelle Anticipazioni di Endless Love del 13 settembre 2024

Kemal è stanco di essere additato da Nihan come il responsabile della tragica morte di Ozan: non soltanto è sicuro della sua innocenza, ma sospetta addirittura che dietro questo presunto suicidio ci sia dell'altro. Determinato a far venire a galla la verità, e quindi anche a ripulire la sua immagine agli occhi dell'amata, il protagonista incarica l'ex guardia carceraria, Omer, suo prigioniero, di procurargli la registrazione dell'ultima telefonata effettuata dal defunto marito di Zeynep in carcere; assiste alla scena Sikti, che, una volta tornato in libertà, corre da Emir per informarlo delle intenzioni del suo nemico. Allora, l'imprenditore gli ordina di procurargli quella registrazione prima che finisca nelle mani del Soydere!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dall'8 al 14 settembre 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il venerdì anche alle 21:20.