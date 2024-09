Endless Love Anticipazioni Puntate dall'8 al 14 settembre 2024, Kemal fa il test del DNA: sospetta che Deniz sia sua figlia!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda dall'8 al 14 settembre 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Endless Love, in onda dall'8 al 14 settembre 2024 su Canale 5, dalla domenica al sabato a partire dalle 14.10. Ricordiamo inoltre che questa settimana la soap verrà trasmessa anche venerdì sera e nel weekend. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda Domenica 8 settembre 2024

Zehir accoglie Zehra a casa sua, e spera di convincerla ad accettare l'offerta di lavoro che vuole farle Kemal. Lei, invece, rifiuta senza mezzi termini. Intanto, Hakan invita Zeynep a bere un tè, e quest'ultima si apre molto con lui. Hakan, nel mentre, cerca di carpire qualche informazione in più, ma quando Zeynep se ne rende conto, se ne va indignata. Il commissario la ferma e le consegna una lettera di Ozan indirizzata a lei. Nel frattempo, alla gara d'appalto per il sito minerario, Kemal si aggiudica la licenza a discapito di Emir. Poi, l'ingegnere ed Asu vanno a cena fuori, e si ritrovano allo stesso tavolo di Nihan e suo marito. Nel corso della serata, Emir coglie l'occasione per informare il Soydere del fatto che la sua fidanzata gli abbia venduto il 50% delle sue azioni. Il protagonista è furioso e se la prende con Asu. In un secondo momento, Kemal chiede ad Hakan di indagare sull'incidente in cui ha perso la vita il direttore del carcere. In seguito, il commissario avvisa Emir che il suo nemico sta cercando informazioni su questa vicenda. Parallelamente, Leyla va a trovare il Soydere, e si dice molto delusa dal suo cambiamento: è diventato cinico e vendicativo. Nihan, invece, continua a vivere con il consorte, la piccola Deniz e Vildan; la convivenza con Emir è più difficile del previsto. Inoltre, con loro c'è Eda, studentessa e cugina di Efsane, che svolge il ruolo di babysitter, ma che la pittrice non sopporta molto.

Puntata in onda Lunedì 9 settembre 2024

Nihan ed Emir stanno discutendo del loro accordo matrimoniale, quando Kemal irrompe in azienda per rivelare al rivale che, dal momento che si è impossessato in modo scorretto delle quote della Alacahan Holding, è caduto in trappola. Le licenze delle miniere che Emir ha appena acquistato per una grande somma di denaro hanno un valore decisamente diverso rispetto a quello che s'immaginava. Intanto, Eda, in difficoltà con la piccola Deniz, decide di portare la bambina alla pittrice. La Sezin tenta di nasconderla alla vista del Soydere, il quale però riesce a vederla e a riconoscere la bimba che Zeynep aveva portato a casa dei loro genitori. Il giovane inizia ad avere dei sospetti in merito alla paternità di Deniz.

Puntata in onda Martedì 10 settembre 2024

Interrogando Zeynep, Emir capisce che Kemal è sempre più convinto di essere il padre della piccola Deniz. Intanto, Tarik è a dir poco inquieto. Il ragazzo, in grande difficoltà economica, prova invano a parlare con Banu. Ayhan, invece, sta costringendo Sadi a consegnargli le cambiali firmate da Tarik, e ne sollecita il pagamento. Allora l'uomo propone ad Emir di unire le forze per vendicarsi di Kemal sfruttando la delicata posizione di suo fratello.

Puntata in onda Mercoledì 11 settembre 2024

Kemal non si arrenderà fino a quando non avrà scoperto la verità sulla paternità della piccola Deniz, ed è per questo motivo che mantiene sotto stretta sorveglianza la casa di Nihan. Quest'ultima, esasperata dalla sua costante presenza, chiede persino ad Asu di darle una mano per tenerlo lontano. Inoltre, l'ingegnere sta anche cercando la verità sulla misteriosa morte di Ozan. Il Soydere, infatti, ha una teoria, ed ora sta cercando di convincere Hakan che il giovane non si sia suicidato. Tuttavia, il commissario gli presenta le prove che lo induco a ricredersi: le fotografie che avrebbero spinto Ozan a togliersi la vita, quelle in cui ci sono Zeynep ed Emir che si baciano.

Puntata in onda Giovedì 12 settembre 2024

Tarik, sommerso dai debiti, è costretto a rivolgersi a fonti poco affidabili per evitare il fallimento. Allora, si trova al cospetto di Ayhan, il quale sfrutta il legame di parentela per cercare di contattare Kemal. Intanto, Galip sta provando a proteggere Asu, la quale è stata obbligata da Emir a siglare un patto; tuttavia, la ragazza non si fida per niente di lui, dato che è un Kozcuoglu. Inoltre, Asu si sente molto sotto pressione, poiché Fehime continua ad insistere affinché si sposi quanto prima con suo figlio.

Puntata in onda Venerdì 13 settembre 2024

Kemal ha il forte sospetto che la piccola Deniz sia sua figlia, ma non vuole che Nihan ed Emir lo sappiano. Intanto, determinato a verificare se i suoi sospetti siano fondati o meno, si prepara a fare un test del DNA. Poi, nel corso di una cena a casa dei genitori, alla presenza di Asu e Zeynep, l'ingegnere prende quest'ultima di petto per accusarla di aver spinto Ozan a suicidarsi. Zeynep è sconvolta dalle accuse che le sta rivolgendo il Soydere. In seguito, il giovane farà piangere anche la sua fidanzata. Asu si è resa conto che Kemal non sta facendo altro che posticipare la data delle loro nozze, e quando gli chiede spiegazioni, lui le dice che vuole prima accertarsi se sia o meno il padre della figlia di Nihan.

Puntata Serale in onda Venerdì 13 settembre 2024

Alla cena a casa di Fehime ed Huseyin arriva Tarik, ubriaco e disperato, per annunciare di essere rovinato: non sa come uscire dalla morsa degli usurai. Kemal gli offre il suo aiuto, ma lui rifiuta. Infatti, Tarik è certo di essere in questa brutta situazione soltanto perché Ayhan vuole umiliare l'ingegnere facendo in modo che si presenti da lui a perorare la sua causa. In seguito, Ayhan attende invano l'arrivo del giovane. Intanto, Nihan arrivata in ospedale con la piccola Deniz febbricitante, ed il Soydere che le accompagna. Qui il dottore dichiara che potrebbe essere necessaria la trasfusione da uno dei genitori; il gruppo sanguigno della pittrice, tuttavia, non corrisponde. Il ragazzo chiede spiegazioni, però il medico mente sul gruppo sanguigno della bambina. Sopraggiunge Emir, che ringrazia Kemal. Quest'ultimo, deluso, va da Asu e fissa la data del loro matrimonio. Nel mentre, la Sezin scopre che il marito, con la complicità del dottore, ha provocato artificialmente la febbre di Deniz per poter far sapere al Soydere che non è suo padre. In un secondo momento, Nihan incontra Kemal e viene a sapere che lui vuole far dedicare un dormitorio ad Ozan; lei si rifiuta e lo aggredisce, poiché continua a ritenerlo responsabile della sua morte. Nel frattempo, il Soydere incarica l'ex guardia carceraria, Omer, suo prigioniero, di procurargli la registrazione della telefonata che il defunto fece prima di uccidersi. D'altra parte, lì c'è anche Sikti, che una volta tornato in libertà, corre da Emir per spifferargli tutto. Allora l'imprenditore gli ordina di procurare a lui quella registrazione.

Puntata in onda Sabato 14 settembre 2024

Nihan riceve una busta che contiene le foto che erano stata inviate anonimamente ad Ozan in carcere, e così scopre del tradimento di Emir con Zeynep. Intanto, Zehir continua a cercare la registrazione della telefonata effettuata dal defunto prima di togliersi la vita, ma senza successo. Tarik, invece, fa sapere a Banu che dovranno trasferirsi dai genitori, e lei, nonostante sia un po' sconcertata, gli promette che non lo abbandonerà. Nel frattempo, Zeynep incontra Emir per dargli un regalo di compleanno: una chiave con un cui gli augura di diventare un rifugio per sua figlia. Lui la tratta freddamente. In un secondo momento, Tufan si reca a casa di Kemal per portare a lui e ad Asu un invito per la festa di compleanno a sorpresa di Emir. Inizialmente, l'ingegnere rifiuta, poi la fidanzata lo convince ad accettare. Tarik e Banu, nel mentre, vanno a casa di Huseyin e Fehime, la quale continua a non accettare che la giovane sia sua nuora. Per finire, Tufan organizza un piano per smascherare Asu davanti a tutti, proiettando delle fotografie compromettenti al party.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10, ed il venerdì anche alle 21:20.