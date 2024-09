Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 12 settembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 settembre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 12 settembre 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della romantica Soap Turca, in seguito, alle 14.45, seguiremo Mehdi e Zeynep, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 15.30 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 settembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 12 settembre 2024 - Bill sarà pronto a tornare all’attacco con Katie. Lo Spencer sarà certo di aver guadagnato la chance di potersi ricongiungere con la Logan. Dopo aver dimostrato di sapersi sacrificare per la sua famiglia e aver ricevuto un bacio dalla sua ex moglie, il magnate è più che mai convinto di poter riavere la felicità di un tempo. Peccato che non abbia fatto i conti con i crescenti sentimenti di Katie per Carter. La madre di Will non sono sta passando dei dolci momenti con l’avvocato ma i due riusciranno finalmente a dichiararsi l’un l’altra. Il loro amore resisterà all’attacco di Dollar Bill? Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata pomeridiana e in quella serale di oggi 12 settembre 2024

Nelle puntate di Endless Love di oggi - 12 settembre 2024 - Tarik, sommerso dai debiti, è costretto a rivolgersi a fonti poco affidabili per evitare il fallimento. Allora, si trova al cospetto di Ayhan, il quale sfrutta il legame di parentela per cercare di contattare Kemal. Intanto, Galip sta provando a proteggere Asu, la quale è stata obbligata da Emir a siglare un patto; tuttavia, la ragazza non si fida per niente di lui, dato che è un Kozcuoglu. Inoltre, Asu si sente molto sotto pressione, poiché Fehime continua ad insistere affinché si sposi quanto prima con suo figlio... Qui la trama completa della puntata pomeridiana di Endless Love e qui la trama completa della puntata serale di Endless Love .

My Home My Destiny 2: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 settembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 12 settembre 2024 - Cemile fa visita a Mehdi in prigione e lo supplica di sposare Benal, per il loro bene e soprattutto per quello della figlioletta, la piccola Mujgan. Lui, invece, le chiede di portare un misterioso regalo di compleanno a Zeynep. Benché tentenni, alla fine la giovane consegna il dono all'ex cognata... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 settembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 12 settembre 2024 - Leonor rivelerà ai suoi genitori di avere un piano per il suo futuro. La ragazza comunicherà di voler lasciare di nuovo la tenuta, stavolta per dirigersi verso gli Stati Uniti, per lavorare per una rivista di moda. Purtroppo per lei Don Alonso che Cruz non saranno d’accordo. Don Lorenzo consiglierà a Manuel di mandare Jimena in sanatorio. Lope e i suoi amici decideranno di tenere Maria all’oscuro dell’arrivo di Vera, che chiederà a Pia e Don Romulo di poter rimanere a lavorare con loro. Purtroppo però la Fernandez scoprirà di lei e non ne sarà per nulla contenta. Intanto Pelayo chiederà a Cruz di convincere Don Alonso a far entrare Cavendish nelle sue terre ma il marchese sarà ancora totalmente contrario e non vorrà deludere e far infuriare il re. Cruz cercherà di spingere Leonor e Martina a fare pace e chiuderà entrambe nella sala della musica. Le due si chiariranno? Qui la trama completa de La Promessa.

