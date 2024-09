Endless Love Anticipazioni Puntata Serale 12 settembre 2024: Kemal fa piangere Zeynep ed Asu!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio Serale di Endless Love in onda il 12 settembre 2024 su Canale 5: Kemal punta il dito contro Zeynep, poiché certo che sia colpa sua se Ozan si sia suicidato!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata serale in onda il 12 settembre 2024, alle 21:10, Kemal ha il forte sospetto che la piccola Deniz sia sua figlia, ma non vuole che Nihan ed Emir lo sappiano. Intanto, determinato a verificare se i suoi sospetti siano fondati o meno, si prepara a fare un test del DNA. Poi, nel corso di una cena a casa dei genitori, alla presenza di Asu e Zeynep, l'ingegnere prende quest'ultima di petto per accusarla di aver spinto Ozan a suicidarsi. Zeynep è sconvolta dalle accuse che le sta rivolgendo il Soydere. Dopodiché, il giovane farà piangere anche la sua fidanzata. Asu si è resa conto che Kemal non sta facendo altro che posticipare la data delle loro nozze, e quando gli chiede spiegazioni, lui le dice che vuole prima accertarsi se sia o meno il padre della figlia di Nihan. In un secondo momento, alla cena a casa di Fehime ed Huseyin arriva Tarik, ubriaco e disperato, per annunciare di essere rovinato: non sa come uscire dalla morsa degli usurai. Kemal gli offre il suo aiuto, ma lui rifiuta. Infatti, Tarik è certo di essere in questa brutta situazione soltanto perché Ayhan vuole umiliare l'ingegnere facendo in modo che si presenti da lui a perorare la sua causa. Intanto, Ayhan attende invano l'arrivo del giovane. In seguito, Nihan arriva in ospedale con la piccola Deniz febbricitante; è il Soydere che le ha accompagnate. Qui il dottore dichiara che potrebbe essere necessaria la trasfusione da uno dei genitori; il gruppo sanguigno della pittrice, tuttavia, non corrisponde. Il ragazzo chiede spiegazioni, però il medico mente sul gruppo sanguigno della bambina. Sopraggiunge Emir, che ringrazia Kemal. Quest'ultimo, deluso, va da Asu e fissa la data del loro matrimonio. Nel mentre, la Sezin scopre che il marito, con la complicità del dottore, ha provocato artificialmente la febbre di Deniz per poter far sapere al Soydere che non è suo padre. Per finire, Nihan incontra Kemal e viene a sapere che lui vuole far dedicare un dormitorio ad Ozan; lei si rifiuta e lo aggredisce, poiché continua a ritenerlo responsabile della sua morte...

Endless Love Anticipazioni: Kemal vuole fare il test del DNA!

Kemal ha il forte sospetto che la piccola Deniz non sia in realtà la figlia di Emir, bensì che sia proprio sua figlia. Determinato a scoprire la verità sulla paternità di Deniz, l'ingegnere si era persino messo a sorvegliare la casa di Nihan. Ora, non volendo che quest'ultima ed il marito scoprano quali siano le sue intenzioni, il Soydere si prepara segretamente a spazzare via ogni dubbio facendo un test del DNA...

Endless Love Anticipazioni: Kemal fa piangere Zeynep ed Asu!

Nel corso di una cena a casa dei loro genitori, Kemal e Zeynep, anche alla presenza di Asu, stanno per avere uno scontro piuttosto acceso. Infatti, il giovane si scaglia contro la sorellina, accusandola impietosamente di aver spinto Ozan a togliersi la vita. Il Soydere ha visto con i suoi occhi le foto che arrivarono in carcere al defunto poco prima che decidesse di compiere l'insano gesto, ossia quelle in cui sono ritratti Zeynep ed Emir intenti a baciarsi. Dunque, non ci sono dubbi, Ozan si è suicidato poiché non tollerava il pensiero che la sua adorata moglie gli sia stata infedele! Zeynep è sconvolta. Kemal, dopo aver fatto piangere Zeynep, sta per far piangere anche Asu. Quest'ultima continua a sentirsi sotto pressione, perché Fehime non fa che insistere affinché si sbrighi a sposarsi con suo figlio; Asu, però, si è resa conto che il Soydere rimanda di volta in volta la data delle nozze. La mora gli chiede spiegazioni, ed il fidanzato le dice che non la sposerà fino a quando non saprà se sia o meno il padre della piccola Deniz... In un secondo momento, alla già turbolenta cena di famiglia a casa di Fehime ed Huseyin sta per aggiungersi Tarik. Quest'ultimo sopraggiunge improvvisamente, ed è ubriaco e disperato. Infatti, annuncia di essere rovinato: non sa come liberarsi dagli usurai. Preoccupato, Kemal gli offre il suo aiuto, ma Tarik rifiuta, poiché certo di trovarsi in questa brutta situazione per colpa sua: Ayhan vuole umiliare l'ingegnere facendo in modo che si presenti da lui a perorare la sua causa. Intanto, Ayhan sta aspettando proprio l'arrivo del giovane, però aspetterà invano...

Kemal pronto a sposare Asu, nelle Anticipazioni di Endless Love del 12 settembre 2024

Nihan e Kemal si stanno recando in ospedale in tutta fretta: la piccola Deniz è febbricitante. Qui il dottore dichiara che potrebbe essere necessaria una trasfusione da uno dei due genitori, ma che il gruppo sanguigno della madre non è compatibile. Poi, il giovane chiede spiegazioni, però il medico gli mente sul gruppo sanguigno della bambina. Arriva Emir che, nonostante tutto, ringrazia il Soydere. Quest'ultimo, deluso ed arrabbiato, convinto di non poter essere il padre di Deniz, si dirige da Asu e finalmente fissa con lei la data delle nozze. Nel mentre, la Sezin fa una scoperta agghiacciante: è stato proprio il marito, in combutta con il dottore, a provocare artificialmente la febbre della figlioletta per poter far sapere a Kemal che è impossibile che sia il suo papà... In seguito, Nihan incontra Kemal, e scopre che lui vuole far costruire un dormitorio da dedicare ad Ozan. Lei, però, non la prende per niente bene, anzi: si rifiuta e lo aggredisce, urlandogli contro che non potrà ripulirsi la coscienza in questo modo. Infatti, la Sezin continua a considerare il suo ex il responsabile della morte del fratello!

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il venerdì anche alle 21:20.