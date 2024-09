Beautiful, Anticipazioni Puntata del 12 settembre 2024: Katie e Carter dichiarano di amarsi ma Bill è in agguato!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 12 settembre 2024 su Canale5. Nell'episodio della Soap vedremo Katie e Carter confessare di amarsi mentre Bill tornerà all'attacco con la sua ex moglie. Lo Spencer riuscirà a vincere?

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 12 settembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Bill sarà pronto a tornare all’attacco con Katie. Lo Spencer sarà certo di aver guadagnato la chance di potersi ricongiungere con la Logan. Dopo aver dimostrato di sapersi sacrificare per la sua famiglia e aver ricevuto un bacio dalla sua ex moglie, il magnate è più che mai convinto di poter riavere la felicità di un tempo. Peccato che non abbia fatto i conti con i crescenti sentimenti di Katie per Carter. La madre di Will non sono sta passando dei dolci momenti con l’avvocato ma i due riusciranno finalmente a dichiararsi l’un l’altra. Il loro amore resisterà all’attacco di Dollar Bill?

Beautiful Anticipazioni: Bill pronto a tornare all’attacco con Katie

Bill vuole che Katie torni con lui. Lo Spencer è convinto di essersi guadagnato questa opportunità dimostrando alla Carter di essere davvero cambiato e disposto a sacrificarsi per la sua famiglia. La storia di Sheila, secondo lui, gli ha fornito le qualità necessarie e mancanti, per riportare la Logan a casa. Dollar Bill non è un uomo che accetta facilmente un no come risposta ed è per questo che nonostante il primo incontro con la sua ex non sia andato come sperato – a causa di Carter – penserà a un altro modo per averla vinta. Organizzerà una serata piena di ricordi, nella casa dove lui e la sorella di Brooke, hanno vissuto felici e uniti più che mai.

Anticipazioni Beautiful: Carter e Katie dichiarano di amarsi

Bill sa che Katie ha cominciato una relazione con Carter ma non crede che il Walton sia in grado di prendere il suo posto. Il magnate è certo che la sua ex moglie saprà scegliere bene e che ritenga il padre di suo figlio l’unico uomo degno del suo amore. Lo Spencer non sa però di sbagliarsi di grosso. La sorellina di Brooke e l’avvenente avvocato sono più che mai uniti e in un momento di intimità, ormai divenuta consuetudine, si dichiareranno il loro amore, pronti a cominciare un percorso di vita insieme, dimenticando i dolori del passato e gli amori difficili e dolorosi. Bill potrebbe quindi perdere la sua chance.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Katie sceglierà Bill o Carter?

Carter ha paura di perdere Katie a causa di Bill ma lei sta cercando di rassicurarlo, dicendogli che mai e poi mai permetterà al suo ex marito di mettersi tra loro. Il Walton dovrà però affrontare una serata di puro terrore. La Logan accetterà un invito a cena da parte del magnate e lo farà per il bene che ancora prova per il padre di suo figlio. La donna sarà sorpresa dalla determinazione dell’imprenditore e per l’avvocato saranno ore di ansia e di preoccupazione. Chi sceglierà Katie alla fine? Bill, il suo grande amore, oppure Carter Walton, l’uomo che le ha permesso di tornare serena dopo tanto tempo?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.