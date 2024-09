Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 12 settembre 2024 su Canale 5: Mehdi invia dal carcere un misterioso regalo a Zeynep per il suo compleanno...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 12 settembre 2024, alle 14:40, Cemile fa visita a Mehdi in prigione e lo supplica di sposare Benal, per il loro bene e soprattutto per quello della figlioletta, la piccola Mujgan. Lui, invece, le chiede di portare un misterioso regalo di compleanno a Zeynep. Benché tentenni, alla fine la giovane consegna il dono all'ex cognata...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi scova e rapisce Zeynep!

Temendo che Mehdi potesse arrivare a farle del male, Baris aveva deciso di portare via con sé Zeynep per farla stare in un luogo segreto, affinché si sentisse finalmente al sicuro. Benché l'avvocato avesse preso diversi precauzioni, alla fine, incredibilmente, il meccanico, che nel frattempo stava cercando l'amata ex moglie ovunque, è riuscito a trovarla...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi in arresto!

Mehdi ha rapito Zeynep, gettando quest'ultima ed i loro cari nello sconforto più totale: avevano tutti il timore che lui volesse farle del male. Mehdi si è messo in fuga con Zeynep, determinato a portarlo ad Erzurum, dove attualmente si trova sua madre, per chiederle consiglio. Tuttavia, la loro corsa ha ben presto subito una battuta d'arresto: lui è finito in manette, lei, traumatizzata, è tornata a casa...

Mehdi è finito prima in manette e poi dietro le sbarre per il rapimento di Zeynep. Cemile è devastata. Ora, per far visita a sua sorella Mujgan deve recarsi al cimitero, e per far visita a suo fratello Mehdi deve recarsi in prigione. Preoccupata per il suo futuro, la moglie di Nuh va a trovare l'uomo per supplicarlo di chiudere una volta per tutte con l'ex, sposando Benal. Dopotutto, quest'ultima ha da poco dato alla luce la loro bambina, la piccola Mujgan. Dovrebbe farlo per il loro bene, e specialmente per il bene della figlioletta. Mehdi, invece, si preoccupa soltanto di chiedere a Cemile di consegnare a Zeynep un misterioso regalo di compleanno. Nonostante in un primo momento la rossa tentenni, alla fine acconsente...

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 14.40.