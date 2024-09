La Promessa Anticipazioni 12 settembre 2024: Leonor pronta a ripartire ma Cruz e Don Alonso non sono d'accordo!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 12 settembre 2024. Nell’episodio della Soap Leonor parlerà con i suoi genitori e dirà loro di volersi trasferire negli Stati Uniti per lavorare a una rivista di moda. I marchesi non saranno d'accordo!

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 12 settembre 2024, alle ore 15.45 su Canale5, Leonor rivelerà ai suoi genitori di avere un piano per il suo futuro. La ragazza comunicherà di voler lasciare di nuovo la tenuta, stavolta per dirigersi verso gli Stati Uniti, per lavorare per una rivista di moda. Purtroppo per lei Don Alonso e Cruz non saranno d’accordo. Don Lorenzo consiglierà a Manuel di mandare Jimena in sanatorio. Lope e i suoi amici decideranno di tenere Maria all’oscuro dell’arrivo di Vera, che chiederà a Pia e Don Romulo di poter rimanere a lavorare con loro. Purtroppo però la Fernandez scoprirà di lei e non ne sarà per nulla contenta. Intanto Pelayo chiederà a Cruz di convincere Don Alonso a far entrare Cavendish nelle sue terre ma il marchese sarà ancora totalmente contrario e non vorrà deludere e far infuriare il re. Cruz cercherà di spingere Leonor e Martina a fare pace e chiuderà entrambe nella sala della musica. Le due si chiariranno?

La Promessa Anticipazioni: Leonor vuole trasferirsi negli Stati Uniti

Leonor è tornata a La Promessa e ha reso tutti molto felici. La ragazza è diventata una donna con le idee ancora più chiare e una grande esperta di moda. Queste due qualità l’hanno portata a desiderare di trasferirsi negli Stati Uniti per lavorare in una rivista di moda. La giovane ne parlerà con i suoi genitori ma Cruz – anche se stima sua figlia per la sua passione – e Don Alonso non saranno contenti e le impediranno di partire di nuovo. La marchesina potrà contare sul sostegno di Margarita, sua zia, che cercherà di convincere i cognati a lasciarle prendere il largo.

Anticipazioni La Promessa: Maria scopre che Vera è una nuova cameriera

Maria è salva! La ragazza è stata riportata a casa e ha potuto riabbracciare Jana, Salvador, Lope e tutti i suoi colleghi. La giovane è visibilmente provata sia fisicamente che spiritualmente, per quanto ha subito. Per questo i suoi amici hanno deciso di tenerla all’oscuro della presenza di Vera. Peccato però che, nonostante le attenzioni, la Fernandez scopra della presenza di una nuova cameriera e comincerà a pensare di essere stata sostituita. Pia e Don Romulo effettivamente si troveranno a gestire la richiesta della nuova arrivata, di rimanere a lavorare con loro. Accetteranno un’altra domestica? Ma soprattutto i marchesi daranno il loro consenso o finiranno per pretendere il licenziamento di qualcuno per lasciare il posto a Vera, che ha già fatto una buona impressione?

Trame e Anticipazioni La Promessa: Don Alonso sempre più contrario a Cavendish

Pelayo chiederà a Cruz di intercedere in suo favore e di convincere Don Alonso ad accettare la presenza di Cavendish. Il marchese ribadirà di non avere alcuna intenzione di scontentare anzi di contrariare il re, accogliendo nelle sue terre un inglese, non quando sta per scoppiare una guerra. Il conte e Jeronimo dovranno trovare un modo per risolvere i loro problemi. La marchesa intanto cercherà di far fare pace a Martina e Leonor. Chiuderà quindi le due ragazze nella sala della musica, nella speranza che si chiariscano.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 9 al 13 settembre 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 su Canale 5.