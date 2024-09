Endless Love Anticipazioni 12 settembre 2024: Galip vuole proteggere Asu, ma lei non si fida!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 12 settembre 2024 su Canale 5 rivelano che Galip vorrebbe proteggere Asu, però lei non glielo consente!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love sono sconvolgenti. Nell'episodio in onda il 12 settembre 2024, alle 14:10, Tarik, sommerso dai debiti, è costretto a rivolgersi a fonti poco affidabili per evitare il fallimento. Allora, si trova al cospetto di Ayhan, il quale sfrutta il legame di parentela per cercare di contattare Kemal. Intanto, Galip sta provando a proteggere Asu, la quale è stata obbligata da Emir a siglare un patto; tuttavia, la ragazza non si fida per niente di lui, dato che è un Kozcuoglu. Inoltre, Asu si sente molto sotto pressione, poiché Fehime continua ad insistere affinché si sposi quanto prima con suo figlio...

Endless Love Anticipazioni: Tarik disperato!

Tarik appare inquieto come non mai. Dopo le nozze segrete con Banu, e dopo aver messo un punto al suo rapporto lavorativo con Emir, il giovane sta avendo non poche difficoltà, tanto in ambito amoroso quanto in ambito economico. Infatti, mentre Tarik sta cercando - senza successo - di parlare con sua moglie, Ayhan sta costringendo Sadi a consegnargli le cambiali firmate da lui, e ne sollecita il pagamento. In seguito, l'uomo propone ad Emir di unire le forze per vendicarsi di Kemal, sfruttando la delicata posizione in cui si trova Tarik...

Endless Love Anticipazioni: Tarik chiede aiuto ad Ayhan!

Tarik si trova con le spalle al muro: purtroppo è conscio di essere sommerso dai debiti. Non sapendo come uscire da questa difficile situazione, il primogenito di Fehime ed Huseyin si vede costretto a rivolgersi a fonti poco affidabili, poiché è la sua sola possibilità di evitare il fallimento. Allora, si trova al cospetto di Ayhan, il quale ha intenzione di sfruttare il legame di parentela per cercare di contattare Kemal.

Galip vuole proteggere Asu, nelle Anticipazioni di Endless Love del 12 settembre 2024

Galip, che aveva già un sospetto, ha sentito Emir chiamare Asu "sorellina". Ora, in pensiero per lei, l'uomo si è messo in testa di proteggerla: Asu è stata obbligata dal fratello a siglare un patto. Tuttavia, la mora non sembra per niente propensa a fidarsi di Galip, poiché, in fin dei conti, è pur sempre un Kozcuoglu. Come se non bastasse, Asu è in grande difficoltà anche per un'altra ragione. La ragazza continua a sentirsi sotto pressione perché Fehime non fa che insistere affinché si sposi quanto prima con Kemal; peccato che l'amato non faccia che posticipare la data delle nozze...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il venerdì anche alle 21:20.