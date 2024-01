The Nun II in streaming Premiere su Infinity+, brivido per tutti gli abbonati

News Streaming

È ancora in streaming Premiere su Infinity+, per tutti gli abbonati, il sequel horror The Nun II, parte del Conjuring Universe. Per cominciare l'anno all'insegna del terrore.

Fino al 4 gennaio è disponibile, in streaming in Premiere per tutti gli abbonati a Infinity+ su Mediaset Infinity, l'horror The Nun II, sequel di uno spin-off della saga di The Conjuring, cucinata dall'esperto James Wan e dai suoi soci. Con "premiere" s'intende una finestra nella quale gli abbonati al servizio possono guardare il film senza i costi aggiuntivi di noleggio che sarebbero dovuti per un lungometraggio così recente. Ma di cosa parla l'inquietante The Nun II? Guarda The Nun II su Infinity+

The Nun II, ecco la storia del sequel horror dall'universo di Conjuring

La sceneggiatura di The Nun II è scritta da Ian Goldberg, Richard Naing e da Akela Cooper, che ne ha elaborato anche il soggetto ed è stata autrice degli ultimi Malignant e M3GAN, film di genere horror tutti a cura di James Wan, che dopo le saghe di Saw e Insidious è uno dei veterani del settore. La storia prosegue le vicende raccontate nel 2018 con The Nun - La vocazione del male, spin-off della saga di The Conjuring: nella Francia del 1956 un prete viene assassinato a Tarascon, in modo spaventoso: carbonizzato dopo essere stato sollevato in aria. Ancora traumatizzata dalle passate esperienze, sorella Irene (Tassa Farmiga) si è rifugiata in un convento italiano, ma viene richiamata a indagare sull'accaduto: non impiegherà molto per capire che dietro alla violenza agghiacciante si cela Valak, l'entità malefica che conosce bene e che può assumere sembianze differenti. In The Nun II, diretto da Michael Chaves, torna a interpretare Valak la mitica Bonnie Aarons, apparsa per la prima volta nei panni della suora demoniaca in The Conjuring: Il caso Enfield.

