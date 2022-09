Rakuten TV: le novità del mese di ottobre 2022

News Streaming

In arrivo il reality d'avventura originale Rakuten TV Discovering Canary Islands, disponibile gratuitamente sulla piattaforma, una selezione di titoli TVOD per tutti i gusti come Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo, Thor: Love and Thunder, X - A Sexy Horror Story (tutti in 4K UHD), e una promo dedicata ad Halloween.

Ottobre è il mese delle novità su Rakuten TV: in arrivo sulla piattaforma una ricca selezione di titoli, tra produzioni originali all’insegna dell’avventura e della scoperta, film d’animazione per tutta la famiglia, blockbuster supereroistici e nuove serie tv!



Nella sezione AVOD della piattaforma molte le novità nel mese di ottobre 2022: dal 13 ottobre ecco arrivare il reality d’avventura originale Rakuten TV Discovering Canary Islands: presentato da Pilar Rubio, il programma andrà alla scoperta dei misteri e delle leggende delle Isole Canarie e i suoi 8 concorrenti, originari di 8 diversi Paesi europei, avranno modo di conoscere la cultura e le tradizioni locali. Un viaggio di scoperta che nel corso di sei episodi sarà costellato di prove da superare ed enigmi da risolvere, per mostrare agli spettatori la bellezza di questa regione. Per gli amanti del genere comedy disponibili Gli stagisti, di Shawn Levy con Owen Wilson, Vince Vaughn e Rose Byrne; Monte Carlo, con Selena Gomez, Katie Cassidy, Leighton Meester, Cory Monteith ed Andie MacDowell; la commedia drammatica L'eccezione alla regola, candidata ai Golden Globe e ai Critics Choice Awards con Haley Bennett, Lily Collins e Matthew Broderick, e in ultimo Bride Wars - La mia migliore nemica, campione d’incassi con protagoniste Kate Hudson, Anne Hathaway e Kristen Johnston. Per gli appassionati di film dai toni più cupi in arrivo L'albero della vita, drama candidato ai Golden Globe e ai Critics Choice Awards con volti del calibro di Hugh Jackman, Sean Patrick Thomas e Rachel Weisz, e l’horror La cura dal benessere, diretto da Gore Verbinski con Dane DeHaan, Jason Isaacs e Mia Goth.

Anche nella sezione TVOD le novità non mancano! In arrivo questo mese una ricca selezione di film d’animazione per tutta la famiglia: da non perdere Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo, campione d’incassi dell’anno secondo solo a Top Gun: Maverick; DC League of Super-Pets, cinecomic d’animazione di Warner Bros. con doppiatori d’eccezione come Pasquale Petrolo, Marcello Macchia, Dwayne Johnson, Kevin Hart e Kate McKinnon; Green Lantern: Beware My Power, incentrato sul personaggio di Lanterna Verde e sempre dell’Universo DC Comics, e il fantasy Steve - Un Mostro A Tutto Ritmo. Già disponibile dal 22 settembre Thor: Love and Thunder, quarto capitolo della saga nordica targata Marvel Cinematic Universe sul Dio del Tuono Thor, scritto e diretto dal premio Oscar® Taika Waititi con protagonisti Chris Hemsworth, Natalie Portman e Christian Bale. E ancora, per gli amanti del brivido in arrivo X - A Sexy Horror Story, horror campione d’incassi in Italia diretto da Ti West con Mia Goth, Jenna Ortega, Brittany Snow, Kid Cudi e Martin Henderson. Disponibili anche La Gang Dei Supereroi, film d’azione e sci-fi con Owen Wilson, Walker Scobell e Jesse Williams, Elizabeth, ritratto celebrativo e irriverente della Regina Elisabetta diretto da Roger Michell, regista di Notting Hill e Il ritratto del Duca, e molti altri titoli.

Nella sezione SVOD Starzplay, invece, grande attesa per la seconda stagione di Power Book III: Raising Kanan, serie originale Starzplay già disponibile dal 14 agosto che vede il personaggio di Kanan Stark tornare a scalare i ranghi del crescente business della droga appartenente alla sua famiglia nel Queens giamaicano dei primi anni ‘90. Disponibili anche tutti gli episodi delle prime due stagioni di Party Down, serie comedy con protagonista Adam Scott incentrata su un gruppo di aspiranti attori ed influencer che cercano di arrangiarsi lavorando nel mondo del catering, non senza qualche tragi-comica conseguenza.



Per gli appassionati dell’orrore, da segnalare anche una promo dedicata ad Halloween per godersi una selezione di film da brivido. Saranno quindi disponibili ad un prezzo speciale, dal 17 ottobre al 2 novembre, titoli come A Quiet Place: Un posto tranquillo, entrambi i volumi di Kill Bill, la serie completa Alien, i primi 3 film della saga Scream e molti altri, per un mese all’insegna del meglio del cinema horror!