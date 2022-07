Quentin Tarantino, il documentario QT8 e una collection dei suoi film in streaming su Infinity+

News Streaming

Su Infinity+ i riflettori sono tutti per Quentin Tarantino: il documentario QT8 - Quentin Tarantino - The First Eight racconta la sua carriera, mentre una Collection sulla piattaforma propone alcuni dei suoi amati lavori.

È un luglio tutto dedicato a Quentin Tarantino quello di Mediaset Infinity, che celebra il grande regista americano con la pubblicazione del documentario QT8 - Quentin Tarantino - The First Eight e una Collection "Effetto Tarantino", contenente sei dei film più celebri di Quentin, a partire dall'immortale Pulp Fiction. Analizziamo più nel dettaglio questa proposta.

QT8 - Quentin Tarantino - The First Eight, il documentario su Infinity+

Nella sezione Infinity+ di Mediaset Play, incluso nell'abbonamento mensile, c'è QT8 - Quentin Tarantino - The First Eight, un documentario del 2019 di Tara Wood: in un'ora e quaranta ripercorre la carriera di Quentin Tarantino, dagli inizi con Le iene fino ad arrivare a quello che fino a quel momento era il suo ultimo film, cioè The Hateful Eight, poco prima che quell'anno arrivasse in sala C'era una volta... a Hollywood. Per raccontare il regista, sceneggiatore e producer (a volte anche attore), Tara Wood si fa accompagnare da alcuni degli interpreti storici di scene e film ormai entrati nella storia del cinema contemporaneo: Samuel L. Jackson, Jamie Foxx, Christoph Waltz, Kurt Russell, Bruce Dern, Diane Kruger e altri. QT8: Quentin Tarantino – The First Eight diventa così un modo di approfondire la figura di Quentin, la sua poetica e il suo modo di lavorare. Guarda QT8 - Quentin Tarantino - The First Eight su Mediaset Infinity

La Collection "Effetto Tarantino" su Mediaset Infinity