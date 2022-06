Paramount+ in Italia a settembre: i contenuti annunciati sulla piattaforma

News Streaming

Paramount+ arriva finalmente anche in Italia, a settembre 2022: la piattaforma streaming su abbonamento si annuncia con produzioni originali americane e italiane, tra cinema e serie tv.

Arriva anche in Italia a settembre Paramount+, la piattaforma streaming on demand della major americana, su modello SVOD, cioè basato su abbonamento: il servizio sarà disponibile su https://paramountplus.it/, via app iOS / Android, SKY Q e Smart TV. In virtù dei legami con SKY, gli abbonati a Sky Cinema potranno usufruire di Paramount+ senza ulteriori costi. Ma cosa dobbiamo aspettarci sulla nuova piattaforma? Produzioni originali americane con star del calibro di Sylvester Stallone, Harrison Ford e Helen Mirren, originali italiani come Corpo Libero o Circeo, le serie Nickelodeon e Comedy Central, i grandi film Paramount come Scream 5. Guardiamo più da vicino l'offerta, che già al lancio (prima di espandersi a dicembre a Francia, Germania, Svizzera e Austria) metterà a disposizione 8.000 ore di intrattenimento di varia natura.

A parte ciò che è elencato qui in basso, ricordiamo che entro il 2025 Paramount+, in stretta sinergia con VIS, lo studio internazionale di Paramount attivo in oltre venti paesi, commissionerà oltre centocinquanta contenuti originali realizzati in giro per il mondo, compresi Francia, Germania e Messico.

Paramount+ sbarca in Italia: le produzioni originali americane e internazionali

Grandi nomi per il debutto di Paramount+ in Italia, con accesso a contenuti originali e non legati ai marchi più prestigiosi sotto l'ombrello della major: SHOWTIME, Paramount Pictures, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, NickJr e Smithsonian.

Tra le serie Paramount+ Original ci sono tre titoli molto attesi dagli appassionati (e non!): The Offer con Miles Teller e Juno Temple, un dietro le quinte del cult Il Padrino in chiave di fiction, Jerry & Marge Go Large con Bryan Cranston e Annette Bening, i prequel 1883 (per Yellowstone) e Grease: Rise of the Pink Ladies (dall'omonimo musical). Star Trek si espanderà ancora con Star Trek: Strange New Worlds e Star Trek: Prodigy, una serie per i più piccoli in CGI.

Più avanti entro la fine dell'autunno gli otto episodi di Rabbit Hole vedranno Kiefer Sutherland nei panni di una spia industriale incastrata per omicidio, mentre in Tulsa King il boss mafioso protagonista sarà interpretato addirittura da Sylvester Stallone. Altri due grandi nomi, Helen Mirren e Harrison Ford, saranno invece i mattatori di 1932, ulteriore prequel di Yellowstone (come 1883), questa volta dedicato ad altri membri della famiglia Dutton, nell'era della Grande Depressione.

In area SHOWTIME, ci aspetta la serie First Lady, dove Viola Davis, Michelle Pfeiffer e Gillian Anderson interpreteranno rispettivamente Michelle Obama, Betty Ford ed Eleanor Roosevelt. American Gigolò e The Man Who Fell to Earth espanderanno le idee alla base dei famosi omonimi film con Richard Gere e David Bowie, mentre Super Pumped: The Battle for Uber sarà interpretato da Joseph Gordon-Levitt e Uma Thurman, con la prospettiva di vedere presto la serie basata sul videogioco HALO, con Pablo Schreiber e Natascha McElhone.

L'animazione avrà uno spazio molto largo su Paramount+: oltre ai prodotti più rivolti agli adulti come la storica South Park, non mancheranno personaggi beniamini dei più piccoli come SpongeBob SquarePants, i personaggi di PAW Patrol, Rugrats, la nuova Big Nate e la rivisitazione in tecnica mista dei Due Fantagenitori.

Paramount+: il cinema in streaming made in Paramount Picture

Anche i film della major passati per le sale cinematografiche avranno ovviamente il loro spazio su Paramount+, il che significa che sarà possibile vedere film recenti come il quinto Scream ma anche capolavori della biblioteca Paramount come Grease, la saga del Padrino, tutti i film di Star Trek, Top Gun e i vari capitoli di Transformers.

Sonic - Il film e prossimamente Sonic 2 - Il film sosterranno l'offerta per i bambini, soddisfatti si spera anche dall'arrivo di PAW Patrol: Il film, Clifford - Il grande cane rosso e Steve - Un mostro a tutto ritmo (Rumble).

Paramount+: le proposte italiane originali

L'esordio di Paramount+ in Italia si fa forte di proposte italiane originali, che contribuiscono all'ecosistema anche delle nostre produzioni audiovisive. Accogliamo quindi la serie Circeo di Cattleya (diretta da Andrea Molaioli), che ripercorre il celebre processo legato alla strage del 1975, con Greta Scarano nei panni dell'avvocato Teresa Capogrossi, a difesa di Donatella Colasanti (Ambrosia Caldarelli).

La commedia romantica 14 giorni è un film scritto e diretto da Ivan Cotroneo, già passato per il Torino Film Festival, storia di una coppia costretta a due settimane di clausura forzata in una casa: sono Marta (Carlotta Natoli) e Lorenzo (Thomas Trabacchi).

La serie Corpo Libero (Indigo Film / Network Movie), tratta dall'omonimo romanzo di Ilaria Bernardini, segna l'esordio alla regia di fiction per Cosima Spender e Valerio Bonelli, gli autori di SanPa: è un teen drama ambientato nel mondo della ginnastica artistica.

Miss Fallaci, prevista per il 2023, è una serie di coproduzione internazionale sull'iconico personaggio di Oriana Fallaci, raccontata nelle prime esperienze giornalistiche tra New York e Hollywood alla fine degli anni Cinquanta, prima che diventasse l'Oriana che tutti abbiamo imparato a conoscere.

Bosé invece narrerà in sei puntate di fiction la vita del cantante attore.