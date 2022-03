Netflix, i film ad aprile 2022 in streaming: Apollo 10 e mezzo, Bubble, Venom: La furia di Carnage

News Streaming

Su Netflix ad aprile 2022 in arrivo tra i film originali Apollo 10 e mezzo di Richard Linklater, l'anime Bubble, la commedia satirica Nella bolla, ma anche Venom: La furia di Carnage.

Cosa ci aspetta su Netflix Italia nel mese di aprile 2022? Passando in rassegna i film in streaming dal 1° del mese sul servizio fino alla fine di aprile, evidenziamo alcune novità, concentrandoci in questo caso sull'offerta dei lungometraggi, partendo dagli originali Netflix.

Netflix, i film originali disponibili ad aprile 2022

I film originali dell'aprile 2022 di Netflix si aprono dal 1° del mese con un vero autore: Richard Linklater firma infatti la commedia Apollo 10 e mezzo, dove la fantasia di un bambino e la reale avventura dell'Apollo 11 fotografano quel momento storico del 1969, attraverso la tecnica del rotoscoping, già usata dal regista per A Scanner Darkly.





Sempre dal 1° aprile, visto che siamo in tema, si ride con la commedia demenziale e satirica Nella bolla di Judd Apatow, dove si seguono le peripezie della troupe di un kolossal hollywoodiano, costretta a isolarsi dal mondo per colpa del Covid-19. Nel cast ci sono tra gli altri Pedro Pascal, Karen Gillan, Maria Bakalova, David Duchovny, Keegan Michael Key e Leslie Mann.

Se poi vi state chiedendo che fine abbia fatto l'ex-bambino prodigio Asa Butterfield al di là della sua "Sex Education", assicuratevi di vedere dal 15 aprile l'horror Choose or Die, dov'è l'amico nerd di una ragazza che finisce nei guai: ha avviato un retrogame che porta con sé una bella maledizione...

Il 28 aprile Netflix ci presenta un'altra bolla, ma questa volta è un film di animazione: l'anime Bubble di Tatsuo Araki, realizzato dallo studio dietro alla serie "L'attacco dei giganti", ci trasporta in un futuro distopico dove un'intera società è stata costruita sul parkour.



Bubble: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Netflix, i film di terze parti disponibili ad aprile 2022

Il piatto forte dei titoli cinematografici di terze parti su Netflix questo mese è senza dubbio Venom: La furia di Carnage con Tom Hardy e Woody Harrelson (sul servizio dal 16 aprile): un serial killer "ruba" parte di Venom al giornalista Eddie Brock, diventando l'ancora più cattivo Carnage. Diretto da Andy Serkis, questo nuovo capitolo del Sony's Spider-Man Universe, in grado di incassare poco tempo fa mezzo miliardo di dollari al boxoffice mondiale, arriva su Netflix nello stesso periodo in cui in sala appare Morbius con Jared Leto.



Venom: La Furia Di Carnage: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Se immaginiamo che il vintage Lara Croft: Tomb Raider (dal 1° del mese) con Angelina Jolie interessi solo agli appassionati di videogiochi più completisti, i cinefili saranno più intrigati dal classico Ovosodo di Paolo Virzì (dal 14, Premio Speciale della Giuria a Venezia nel 1997) o dall'immortale capolavoro Taxi Driver di Martin Scorsese con Robert De Niro. Potrete guardarvi allo specchio dal 22 aprile.