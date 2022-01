Netflix, i film a febbraio 2022 in streaming: Bigbug, Non aprite quella porta, Non mi uccidere

News Streaming

Su Netflix a febbraio 2022 ci aspettano i film originali Bigbug di Jeunet e il reboot di Non aprite quella porta. Tra i film di terze parti Non mi uccidere, Me contro Te, John Wick e Venom.

Cosa ci aspetta su Netflix Italia nel mese di febbraio 2022? Passando in rassegna i film in streaming dal 1° del mese sul servizio fino alla fine di febbraio, evidenziamo alcune novità, concentrandoci in questo caso sull'offerta dei lungometraggi, partendo dagli originali Netflix.

Netflix, i film originali disponibili a febbraio 2022

Il film del mese, tra le produzioni originali, è senza dubbio Bigbug di Jean-Pierre Jeunet, il regista dell'indimenticabile Amelie. Si tratta di una storia doverosamente bizzarra (visti i trascorsi dell'autore!), ambientata in un futuro prossimo, immagina un'umanità che convive con i propri androidi tuttofare. Ma quando questi avviano una ribellione e li imprigionano, accade di tutto. E non è detto che gli androidi siano più pericolosi delle persone... Sarà su Netflix dall'11 febbraio.

Si fa notare se non altro per il titolo Non aprite quella porta, nuovo reboot / sequel firmato David Blue Garcia del celebre Texas Chainsaw Massacre di Tobe Hooper: 50 anni dopo, Leatherface viene involontariamente provocato da un gruppo di ragazzi... dal 18 febbraio sul servizio.

Tall Girl 2, in streaming anche dall'11, è invece il seguito del precedente Tall Girl, interpretato sempre da Ava Michelle: prosegue la vita di Jodi, che ora deve affrontare la popolarità che ha ottenuto cercando se stessa, pur complessata per la notevole altezza.

Il docufilm Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy (dall'11) è un'indagine sulla vita del cantante e imprenditore Kayne West, raccontato in tre atti.

Dal 17 febbraio invece il drammatico Perdonaci i nostri peccati segue un ragazzino disabile che, nella Germania nazista del 1939, fugge per evitare il programma Aktion T4, cioè l'eutanasia di chi soffre di disabilità.



Netflix, i film di terze parti disponibili a febbraio 2022