Mediaset Infinity si espande col Channel MGM: film e serie tv, con prova gratuita

News Streaming

La famiglia Mediaset Infinity ospiterà in streaming anche il canale MGM, con un catalogo di film e serie tv, da assaggiare con una prova gratuita di sette giorni.

Da qualche giorno è attivo su Mediaset Infinity il nuovo Channel MGM (Metro Goldwyn Mayer): pescando dal vastissimo catalogo di un marchio simbolo di Hollywood, questo nuovo canale su abbonamento offre un mondo di lungometraggi cinematografici e serie tv, al costo mensile di 3.99 euro, con la possibilità di provarlo gratuitamente per sette giorni.

L'MGM Channel su Mediaset Infinity: i contenuti

L'MGM Channel fa parte della strategia di Mediaset Infinity, che non solo offre gratis i programmi Mediaset in diretta e on demand, ma propone altri contenuti divisi nei "channels" tematici legati a specifici generi o marchi famosi, come appunto la Metro Goldwyn Mayer. Il tutto in una struttura ad abbonamenti singoli, al fianco della sottoscrizione mensile a Infinity+, i cui contenuti sono visibili anche in 4K e comprendono l'esclusiva della UEFA Champions League.

Tra i film, il catalogo MGM miscela successi recenti con classici intramontabili: tra i primi ci sono commedie come 21 Jumo Street e 22 Jump Street, interpretate dalla coppia Jonah Hill - Chaning Tatum, o il giallo di Millennium - Uomini che odiano le donne. Tra i classici spiccano opere come Toro scatenato di Martin Scorsese con Robert De Niro, il più recente Alì di Michael Mann con Will Smith, o ancora i comici film della Pantera Rosa.

Tra le serie tv, il Channel MGM apre l'accesso alle stagioni di Atlantis, Stargate SG-1 e Universe, accanto agli apprezzati Fargo e Teen Wolf.

Accanto a quello MGM, i "channels" tematici di Mediaset Infinity sono Starzplay, Midnight Factory (dedicato all'horror), Moonbug Kids (per i più piccoli), Crime+ Investigation Play, History Play, Blaze Play e Juventus TV.