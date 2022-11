Mediaset Infinity, le novità di novembre 2022 in streaming: Superman & Lois 2, Elvis, Le relazioni pericolose

News Streaming

Nel novembre 2022 in streaming su Mediaset Infinity parte la seconda stagione di Superman & Lois, e tra le Premiere di Infinity+ ci sarà Elvis, mentre prosegue la Champions League e su Lionsgate+ sbarca la serie Le relazioni pericolose.

Cosa ci riserva nel mese di novembre 2022 la piattaforma Mediaset Infinity? L'ampia offerta di contenuti in streaming spazia dalle trasmissioni disponibili gratis ai contenuti accessibili previo abbonamento mensile a Infinity+ o a uno dei diversi canali tematici nell'universo Mediaset, come Lionsgate+, Midnight Factory o MGM.

Mediaset Infinity, l'offerta gratuita di novembre

Dal 5 novembre arriva la seconda stagione di Superman & Lois, parte dell'Arrowverse. A Smallville il buon Clark Kent affronterà una crisi di coppia con Lois, mentre altre sfide personali e sentimentali attendono Jonathan, Jordan e Sarah. Anche su Italia 1, così come un'altra seconda stagione partita dal 30 ottobre, quella di Kung Fu, dove la cino-americana Nicky usa le sue arti marziali per fare giustizia a San Francisco, dopo il viaggio in Cina che le ha cambiato la vita. Il tutto mentre prosegue un impegnativo triangolo amoroso...

Per chi ama la musica, è già disponibile Renato Zero in Concerto, le due serate che il cantautore romano ha organizzato al Circo Massimo per festeggiare i suoi 70 anni e la sua carriera, accompagnato da un'orchestra sinfonica di cinquanta elementi, con un corpo di ballo e coristi: con lui sul palco c'erano Jovanotti, Stefano Bollani, Alex Britti, J-Ax, Madame, Giorgio Panariello e altri amici.

Gli appassionati di sport sanno che ci avviciniamo agli ottavi della UEFA Champions League: chi vi approderà, tra Inter, Juventus, Milan e Napoli? Ricordiamo che, accanto alle partite del martedì, le migliori sette del mercoledì saranno anche disponibili, con l'approfondimento di Champions League Live, condotto da Alberto Brandi e Benedetta Radaelli.

La premiere di novembre 2022 su Infinity+, Elvis, Operazione Mincemeat e La vita dopo

Chi è abbonato a Infinity+ ha sempre accesso alle Premiere settimanali, anche nel corso di novembre: è l'occasione per vedere film recenti senza costi aggiuntivi, per soli sette giorni: in questo caso parliamo di Elvis (4-10 novembre e 25 novembre-1° dicembre), L'arma dell'inganno - Operazione Mincemeat (dall'11 al 17) e La Vita Dopo - The Fallout (dal 18 al 24).Guarda Elvis su Mediaset Infinity Baz Luhrmann firma la regia di Elvis, biopic dove vita e musica del Re del Rock sono raccontate con l'interpretazione di Austin Butler, che divide la scena con Tom Hanks, nei panni del suo manager, il "colonnello" Tom Parker. Vent'anni di fama e celebrità, mentre l'America cambiava. Al suo fianco ci fu Priscilla Presley (Olivia DeJonge).



Elvis: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



La vita dopo - The Fallout racconta di Vada (Jenny Ortega), una liceale che cerca di riavviare la sua vita, dopo aver vissuto il trauma di una sparatoria di massa. La coetanea Mia (Maddie Ziegler) l'aiuterà a ridefinire se stessa e il suo modo di affrontare il mondo. Vada dovrà rimettersi in gioco, ma riuscirà a dimenticare cos'ha vissuto?



La Vita Dopo - The Fallout: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Mediaset Infinity, cosa offrono gli altri abbonamenti nel novembre 2022

Debutta su Lionsgate+ dal 6 novembre la serie Le relazioni pericolose, concepita come prequel alle vicende narrate da Laclos nell'omonimo romanzo, più volte trasposto. Vi si narra l'ascesa della marchesa de Merteuil e del visconte di Valmont dai bassifondi di Parigi finio all'aristocrazia francese.

Midnight Factory gioca dal 4 novembre la carta di un recupero illustre: l'horror Ringu, l'originale giapponese dal quale furono tratti i remake americani dei The Ring. Protagonista una giornalista che indaga su una misteriosa videocassetta che causa dopo sette giorni la morte di chi la guarda. Qual è la sua origine?

Juventus TV si concentra il 24 novembre sulla sfida Juventus Women - Arsenal, per la UEFA Women's Champions League.

MGM propone il dramma I segreti di Osage County, una crisi familiare in Oklahoma con un grande cast composto (tra gli altri) da Meryl Streep, Julia Roberts e Ewan McGregor.

I più piccoli su Moonbug Kids si divertiranno con le avventure di Buster, un piccolo bus giallo, in Go Buster, tra canzoni e divertenti storie.

Crime+ Investigation Play offre la docuserie Ostaggi, la cronaca della ventennale stagione dei sequestri italiana, andata dalla fine degli anni Settanta agli ultimi Novanta. Saranno ricostruiti quattro famosi casi, concentrandosi sull'Anonima Sarda e sull'Anonima Calabrese.

History Play invece vi invita a unirvi alla ricerca del misterioso tesoro dell'isola di Oak, in compagnia di Rick e Marty Lagina, in Oak Island e il tesoro maledetto.

