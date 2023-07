Mediaset Infinity, ad agosto 2023 in streaming: Signora Volpe, Magnum P.I., Coppa Italia

News Streaming

Mediaset Infinity nell'agosto 2023 offre serie in chiaro per tutti: My Home My Destiny, Signora Volpe, Unità Speciale Scomparsi, Magnum P.I., mentre parte la Coppa Italia. Tra le Premiere di Infinity+ segnaliamo La Casa - Il risveglio del male e Zack Snyder's Justice League.

Nell'agosto 2023 come sempre la galassia Mediaset Infinity nello streaming miscela contenuti gratis, serie e appuntamenti che potete visionare anche in tv su Canale 5 e Italia 1, con l'offerta dei propri canali tematici su abbonamento, ospitati sulla piattaforma tramite il pagamento di abbonamenti: non può mancare Infinity+, con tanti film a disposizione e le Premiere settimanale delle opere più recenti (senza costi aggiuntivi di noleggio). Vanno però citati anche altri canali a tema cinematografico come MGM o Midnight Factory (specializzato sugli horror anche d'autore), o selezioni che comprendono cinema e serie tv come Lionsgate+. Scopri Mediaset Infinity

Mediaset Infinity, l'offerta gratuita di agosto 2023

Serie, serie e ancora serie su Mediaset Infinity, nell'offerta presente sulla piattaforma nell'agosto 2023: My Home My Destiny è una soap dove Demet Ozdemir interpreta una donna che deve scegliere se andare alla ricerca della madre biologica o rimanere con la sua famiglia adottiva. È invece un'esperta segretissima spia britannica Sylvia Fox alias la Signora Volpe, che in Italia per il matrimonio di sua nipote si trova a dover rintracciare lo sposo misteriosamente svanito.

Due nuovi episodi di Unità Speciale Scomparsi saranno caricati mercoledì 30 agosto, andando a sommarsi agli otto già disponibili: seguiremo l'ispettrice Sonia Ledesma alle prese con un altro caso di sparizione che metterà alla prova tutta la sua squadra. Partirà poi la quarta stagione di Magnum P.I., con due nuovi episodi resi disponibili dal lunedì al venerdì, una volta al giorno: un'ottima occasione per seguire ancora le avventure del detective privato Thomas Magnum, ex Navy Seal. Ricordiamo che la terza stagione rimarrà disponibile sulla piattaforma solo fino al 20 agosto. Nella stagione 1 di East New York la protagonista è invece Regina Haywood, nuovo capo del 74° distretto appunto di East New York, un quartiere confinante con Brooklyn, una zona che conosce bene.

Ad agosto inoltre Mediaset Infinity ospiterà giorno dopo giorno episodi delle serie più amate in tv, come The Closer, Dr. House, CSI Miami e Will & Grace.

Gli appassionati di sport non rimangono a bocca asciutta, tutt'altro. Il calcio riparte su Mediaset Infinity: dall'8 agosto sarà la volta della prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, con l'incontro Monza-Milan. Dall'11 al 14 agosto partirà la Coppa Italia 2023/2024 con i 32esimi di finale. Dal 20 agosto torna naturalmente il campionato di Serie A 2023/2024, con gli highlights gratuiti di ogni partita. Dal 22 agosto iniziano invece i Playoff della UEFA Champions League 2023/2024.

Le premiere di agosto 2023 su Infinity+

Ogni mese gli abbonati al canale Infinity+ hanno accesso alle "Premiere", periodi di sette giorni durante i quali è possibile vedere film molto recenti senza pagare i normali costi aggiuntivi di noleggio. Nel mese di agosto 2023 si potranno apprezzare Zack Snyder’s Justice League (dal 4 al 10), Tre di Troppo (dall’11 al 17), La Casa - Il risveglio del male (dal 18 al 24) e Mummie - A Spasso nel Tempo (dal 25 al 31).

In Tre di troppo, diretto da Fabio De Luigi e da lui stesso interpretato con Virginia Raffaele, una coppia si gode la vita senza figli o figlie, rinfacciandolo agli amici travolti dalla prole. All'improvviso però si ritrova con tre bambini a carico, spuntati da nulla. Come affrontare l'inspiegabile emergenza, anzi l'incubo totale? Tre di troppo, col suo incasso di 4.737.000 euro, è stato uno dei film italiani più apprezzati della stagione. Guarda Tre di troppo su Infinity+ Tre di troppo: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

La casa - Il risveglio del male riavvia la mitica saga horror tenuta a battesimo da Sam Raimi nel lontanissimo 1981. Alla regia di questo sequel c'è Lee Cronin, per raccontare di due sorelle, Ellie e Beth (Alyssa Sutherland e Lily Sullivan): stanno per rivedersi dopo una lunga separazione, ma quando rinvengono un libro che libera entità demoniache, la riunione familiare si trasforma in una lotta per la sopravvivenza. Ellie in particolare sarà posseduta, diventando la principale minaccia per tutti. Spetterà a Beth capire come risolvere la situazione. Guarda La casa - Il risveglio del male su Infinity+ La Casa - Il Risveglio del Male: Il Trailer Ufficiale in Italiano (Red Band) - HD

Tra le serie tv su Infinity+ ad agosto segnaliamo la terza stagione completa di All Rise (dal 1° del mese) e la quarta di Roswell New Mexico (dal 2). Su MGM+ trovate inoltre la seconda stagione di Heels, la serie dedicata al mondo del wrestling e allo scontro tra due fratelli rivali.