Mediaset Infinity, a ottobre 2023 in streaming: Tú sí que vales, Uefa Champions League e Anima Gemella

News Streaming

Mediaset Infinity nell'ottobre 2023 offre gratis le nuove stagioni di Tú sí que vales e Le Iene, le nuove partite di Uefa Champions League e serie anche italiane come Anima Gemella.

Nell'ottobre 2023 la piattaforma Mediaset Infinity non manca di offire in streaming una gran quantità di contenuti gratuiti, tra film, serie tv e programmi visionabili anche in tv su Italia 1 o Canale 5. Si affianca a questa offerta gratuita quella dei canali tematici su abbonamento, con l'ammiraglia Infinity+ a guidare le proposte nel cinema (fino al 4K), delle serie e nello sport, arricchite dalle Premiere settimanali di film molto recenti. Altri canali tematici sono Midnight Factory (dedicato all'horror), MGM+, Moonbug Kids, Crime+Investigation Play, Juventus TV e History Play.

Scopri Mediaset Infinity

Mediaset Infinity, l'offerta gratuita nell'ottobre 2023

Su Mediaset Infinity siamo entrati nella stagione degli show. Dal 23 settembre è ripartito Tú sí que vales, con una giuria espansa: assieme a Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti c'è l'ironia tagliente di Luciana Littizzetto, mentre Sabrina Ferilli rimane alla giuria popolare. Anche Amici di Maria De Filippi ha inagurato la nuova stagione dal 24 settembre, come sempre su Canale 5, oltre che in streaming. Tra i programmi cult di Mediaset c'è di certo Le Iene, che ricomincia dal 3 ottobre: quest'edizione, anche su Italia 1, sarà condotta ancora da Max Angioni, affiancato tuttavia per la prima volta dalla giornalista Veronica Gentili.

Chi ama il calcio sarà concentratissimo sulla Uefa Champions League, in ripartenza il 3 ottobre con la seconda giornata dei gironi: su Canale 5 e Mediaset Infinity, l'Inter sfida il Benfica per ambire al primo posto del girone. Su Mediaset Infinity e Infinity+ saranno disponibili inoltre tutte le partite del martedì e le migliori sette del mercoledì: gli highlights di Champions League Live, con la conduzione di Alberto Brandi e Benedetta Radaelli, saranno un bel complemento alla visione. Attenzione: su Infinity+, a pagamento, martedì 3 ottobre si potrà tifare davanti a Napoli - Real Madrid (ore 21), mentre mercoledì 4 ottobre (sempre alle 21) sarà la volta di Celtic - Lazio.

Tornando all'offerta gratuita, è tempo di serie. Il 30 settembre è partita su Italia 1 e Mediaset Infinity la seconda stagione di La Brea, mentre fino al 14 ottobre tutti gli episodi della prima stagione saranno disponibili su Mediaset Infinity. La serie fantasy della NBC racconta di una voragine che si apre al centro di Los Angeles, trascinando con sé edifici e i loro occupanti.

A ottobre partirà in streaming e su Canale 5 la fiction Anima Gemella con Daniele Liotti e Chiara Mastalli, storia di un medico vedovo in procinto di risposarsi e una strana medium... è italiana anche la serie Made In Italy (già partita il 25 settembre in esclusiva streaming), dove si racconta di una stagista nella rivista Appeal, nel mondo della moda degli anni Settanta a Milano. Nel cast Greta Ferro, Margherita Buy, Maurizio Lastrico, Marco Bocci e Raoul Bova.

A ottobre sono previsti i nuovi episodi della soap turca My Home My Destiny 2, dove capiremo come Zeynep abbia deciso di scegliere nuove direzioni nella sua vita sentimentale, dopo l'addio a Mehdi. Dal 16 ottobre invece arriveranno gli ultimi otto episodi della serie thriller Io so chi sei, dove si avvicina il momento della verità sulla scomparsa di Ana. Entrambe queste due proposte sono esclusive streaming di Mediaset Infinity.

Ricordate "I Bellissimi" di Rete 4? A ottobre ci sarà una selezione omonima di grandi classici del cinema, gratuiti in streaming su Mediaset Infinity: segnailiamo per ora Michael Clayton, Match Point, Velluto Blu, I Tre Giorni del Condor e Seven.

Le premiere di ottobre 2023 su Infinity+

"Premiere" sono i film recentissimi che, per sette giorni, vengono proposti sul canale Infinity+ di Mediaset Infinity, a tutti gli abbonati, senza richiedere i normali costi aggiuntivi di noleggio. Ottobre propone Shazam! Fuga degli Dei (dal 6 al 12 ottobre), Tre di Troppo (dal 13 al 19), la coppia Teen Titans Go! e DC Super Hero Girls (dal 20 al 26) e La Casa - Il risveglio del male (dal 27 ottobre al 2 novembre).