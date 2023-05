Mediaset Infinity, a maggio 2023 in streaming: Me Contro Te Missione Giungla, le semifinali Champions, New Amsterdam

News Streaming

Mediaset Infinity a maggio 2023 offre il prosieguo delle fiction Luce dei tuoi occhi e Il patriarca, Me Contro Te - Il film: Missione giungla in Premiere, le semifinali di Champions League e la riproposta di tutta la serie New Amsterdam, aspettando la quinta stagione.

Mediaset Infinity a maggio 2023 offre in streaming la consueta offerta ibrida da tra contenuti in chiaro, alcuni dei quali trasmessi sulle reti Mediaset, e altri concepiti per gli abbonati ai canali tematici accessibili dal client e dal proprio account, come Infinity+, MGM, Lionsgate+, Midnight Factory. Oltre alle semifinali di Champions League, tra le novità del mese segnaliamo Me Contro Te: Il Film - Missione giungla in Premiere e la terza stagione di Power Book II: Ghost su MGM. Scopri Mediaset Infinity

Mediaset Infinity, l'offerta gratuita di maggio

Divideremmo i contenuti disponibili gratuitamente su Mediaset Infinity per il mese di maggio tra intrattenimento e sport.

In attesa della quinta stagione, sono tornate disponibili dal 28 aprile le vicissitudini dell'ospedale di New Amsterdam: le quattro stagioni incentrate sul perorso familiare e professionale di Max Goodwin sono tutte accessibili in qualsiasi momento, gratis e in esclusiva sulla piattaforma. Proseguono intanto due fiction italiane di grande successo: è alla seconda stagione Luce dei tuoi occhi con Anna Valle e Giuseppe Zeno, e ora che la ballerina Emma Conti ha ritrovato sua figlia Alice, nuove difficoltà personali le si parano davanti. Prosegue anche Il patriarca di e con Claudio Amendola, nei panni di un imprenditore che cerca chi lo sostituirà.

Le serie americane di sapore poliziesco coprono davvero tutti i gusti di questo sottogenere: segnaliamo C.S.I. Scena del crimine - Stagione 8 (con la pubblicazione di un nuovo episodio al giorno), Station 19 - Stagione 4 (ogni nuovo episodio è pubblicato di venerdì), Chicago P.D. - Stagione 6 (due nuovi episodi da lunedì a venerdì), Chicago Fire - Stagione 7 (due nuovi episodi da lunedì a venerdì).

Tra i programmi televisivi spicca senz'altro Amici di Maria De Filippi, in attesa della finale che decreterà il ragazzo o la ragazza che quest'anno vinceranno il talent. Sette giorni invece, già partito il 20 aprile, è un settimanale di approfondimento sulle notizie della settimana, condotto su Rete 4 in diretta (in streaming su Mediaset Infinity) da Elena Tambini.

Per quanto concerne lo sport, dal 9 maggio in diretta su Canale 5 e su Mediaset Infinity si aspettano le sfide che vedranno protagoniste Milan, Inter, Real Madrid e Manchester City, per le semifinali di UEFA Champions League, in vista della finalissima allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul. Champions League Live a seguire è un approfondimento di Alberto Brandi, con highlights, gol e commenti alle partite.

Mercoledì 24 maggio invece sarà trasmesso in esclusiva su Canale 5 (e in streaming su Mediaset Infinity) il match Inter-Fiorentina, la finale di Coppa Italia. Poco dopo Coppa Italia Live, conotto da Monica Bertini, discuterà della partita con i suoi ospiti.

Le premiere di maggio 2023 su Infinity+,

Tutti gli abbonati a Infinity+ hanno accesso durante il mese alle cosiddette "Premiere", finestre di una settimana che permettono di vedere, senza costi aggiuntivi di noleggio, film molto recenti. Nel mese di maggio sono previsti Black Adam (dal 5 all’11), Me Contro Te Il Film - Missione Giungla (dal 19 al 25), Magic Mike - The Last Dance (dal 26 maggio al 1° giugno).

Me Contro Te - Il film: Missione Giungla è il quarto lungometraggio con protagonista la coppia Luì & Sofì, amatissima su YouTube da bambini e bambine: questa volta devono partire per la giungla, onde fermare la perfida strega Viperiana e il suo lacché. Stanno per avvelenare la Terrra, e bisognerà salvare la situazione, con l'aiuto di Chicco (allievo dell'amico Pongo) e qualche altro eroico o ambiguo personaggio... Disponibile senza costi aggiuntivi di noleggio dal 19 al 25 maggio. Guarda Me Contro Te: Il film - Missione Giungla su Infinity+ Me Contro Te Il Film - Missione Giungla: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Magic Mike - The Last Dance è il terzo capitolo della "saga", incentrata sul percorso di vita e di carriera del ballerino e spogliarellista Channing Tatum, qui di nuovo diretto da Steven Soderbergh. Finito sul lastrico, "Magic" Mike Lane deve tornare a esibirsi, questa volta a Londra, dove una donna danarosa (Salma Hayek) lo porta, con un'offerta irresistibile. Ma cosa ha in mente la finanziatrice? A Mike spetterà anche il compito di istruire nuovi ballerini, per una posta in gioco inimmaginabile. Guarda Magic Mike - The Last Dance su Infinity+ Magic Mike - The Last Dance: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Altre serie e appuntamenti su Mediaset Infinity nel maggio 2023

Uno degli abbonamenti di Mediaset Infinity è dedicato al canale MGM+: dal 12 maggio ospita la terza stagione di Power Book II: Ghost, con tutti gli episodi. La serie racconta del boss della droga Tariq St Patrick (Michael Rainey Jr.) ed è già stata rinnovata per un quarto ciclo. Ed è alla terza stagione anche The Great (dal 13 maggio), sempre su MGM+, dove Pietro e Caterina (Nicholas Hoult ed Elle Fanning) lavorano sul loro matrimonio a dispetto della loro posizione, che li costringe a guardarsi dalle insidie del potere, come attentati, complotti e rischi di destabilizzazione. Ogni settimana saranno caricati nuovi episodi di questa ironica saga sulla regina dal trono più longevo della storia russa.