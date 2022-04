Infinity+, per Pasqua una collection di spensierati film per famiglie!

News Streaming

Su Infinity+ si potrà trascorrere una Pasqua divertente con una selezione di film per famiglie, animati e non: Peter Rabbit, Pixels e Jumanji - Benvenuti nella giungla conducono la carica!

Mediaset Infinity promette una Pasqua divertente per grandi e piccoli nella sua sezione Infinity+: sulla piattaforma infatti, fino al 18 aprile, sarà disponibile la collection "Cartoons di Pasqua". Affiancate ci sono anche opere dal vero affini per contenuti:avventure per famiglie, come quelle rappresentate da Pixels e Jumanji - Benvenuti nella giungla. Soffermiamoci su questa selezione. Scopri i Cartoons di Pasqua su Infinity+

Peter Rabbit, Pixels, Shrek e Pokemon per la Pasqua di Infinity+

Peter Rabbit è l'adattamento cinematografico delle fiabe di Beatrix Potter, dove si racconta di un coniglio esperto in marachelle con i membri della sua famiglia: il rapporto con la dolce padrona umana del suo podere sarà scosso, quando la donna conoscerà un uomo... che non ama molto i tanti animali che scorrazzano in giro! Dirige Will Gluck, tra gli interpreti umani ci sono Rose Byrne e Domhnall Gleeson. Guarda Peter Rabbit su Infinity+ Peter Rabbit: Il Nuovo Trailer Italiano del Film - HD

Pixels di Chris Columbus (regista di Mamma ho perso l'aereo e dei primi Harry Potter) è un'estensione di un famoso cortometraggio, che vedeva popolari personaggi dei videogiochi d'antan, come quelli di Pac-Man e Space Invaders, invadere la Terra. A contrastare la minaccia di questi bizzarri invasori alieni, ci saranno degli ex-giocatori d'arcade degli anni Ottanta, pronti alla riscossa. Sono Adam Sandler, Josh Gad, Peter Dinklage e Kevin James. Uno di loro nel frattempo è diventato anche Presidente degli Stati Uniti! Guarda Pixels su Infinity+ Pixels: Il nuovo trailer italiano del film - HD

Anche se non fa parte della collection Cartoons di Pasqua, è un film perfetto per le feste Jumanji - Benvenuti nella giungla, prosieguo ma anche rivisitazione del classico con Robin Williams. In questo caso al centro della vicenda non c'è più un gioco da tavolo ma un antico videogame, che risucchia quattro teenager. Il gruppo si ritrova con le fattezze (a volte MOLTO lontane dalle reali!) di Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan e Kevin Hart. Riusciranno a tornare nella realtà? Guarda Jumanji - Benvenuti nella giungla su Infinity+ Jumanji - Benvenuti nella Giungla: Nuovo trailer italiano del film - HD

In tema di videogiochi, non si può non consigliare Pokémon Detective Pikachu, un'altra avventura ibrida dal vero e in animazione, dove un inaspettatamente loquace e intellegibile Pikachu aiuta un amico umano a indagare sulla scomparsa di suo padre: l'ambientazione è la cittadina di Ryme, dove esseri umani e pokemon convivono. In originale la voce di Pikachu è addirittura di Ryan Reynolds. Guarda Pokémon Detective Pikachu su Infinity+ Pokémon: Detective Pikachu: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

L'avventura di Wonder Park, cartoon Nickelodeon, è perfetta per immergersi in un mondo fantastico: è quello del Luna Park immaginario creato dalla giovane protagonista, costretta a crescere un po' troppo in fretta dalla malattia di sua madre. Gli animali che aveva posto al controllo del parco di divertimenti la reclamano, prima che la magia si spezzi! Guarda Wonder Park su Infinity+ Wonder Park: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il piccolo principe è una suggestiva opera che rilegge il classico di Antoine de Saint-Exupéry, narrando di una bambina costretta dalla madre a un rendimento scolastico perfetto... almeno finché la piccola non fa la conoscenza di un vicino di casa, ex-aviatore, che le racconta l'incontro con un ragazzino in grado di cambiargli la vita, appunto il Piccolo Principe. Non è mai troppo tardi per proteggere la fantasia! Guarda Il piccolo principe su Infinity+ Il Piccolo Principe: Il trailer ufficiale italiano - HD