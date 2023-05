Indiana Jones, in streaming su Disney+ i film e la serie del Giovane Indiana Jones

News Streaming

I quattro capitoli della saga cinematografica di Indiana Jones, più l'intera serie Le avventure del giovane Indiana Jones, approderanno su Disney+ in streaming dalla fine di maggio.

Una bella notizia non tanto per chi ormai sa a memoria la saga cinematografica di Indiana Jones, quanto per quelli che per completezza volevano a disposizione tutta la serie del Giovane Indiana Jones, finora non disponibile in streaming nel nostro paese: tutto questo materiale infatti prenderà la via di Disney+ dal 31 maggio. Ovvio che l'iniziativa cavalchi l'uscita imminente del quinto film Indiana Jones e il Quadrante del Destino (al cinema dal 28 giugno, presentato a Cannes il 18 maggio), ma non era scontata, perché i diritti di sfruttamento del vecchio materiale di Indy appartenevano alla Paramount...

Tutto Indiana Jones anche su Disney+, accordo trovato con la Paramount