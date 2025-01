Il 2025 di NOW, tra Serie esclusive, grandi Film e Show originali

News Streaming

Tra Serie TV, Film e Show, ce n'è per tutti i gusti. E' un'offerta per tutta la famiglia, quella proposta da NOW. Vediamo insieme cosa ci riservano questi primi mesi del 2025.

Un altro anno è cominciato anche per NOW, che vi attende con un'articolata scelta di contenuti per accompagnarvi con novità imperdibili nei primi mesi del 2025. Da M - Il Figlio del Secolo, una serie già acclamata come capolavoro, alla nuova edizione di Pechino Express in partenza a marzo, passando per grandi proposte cinematografiche come Cattivissimo Me 4 e Furiosa - A Mad Max Saga, NOW incrocia i gusti di tutta la famiglia.

Serie TV: Le novità da non perdere su NOW nel 2025

Per gli appassionati di Serie TV, il 2025 di NOW sarà ricco di appuntamenti imperdibili sin dalle prime settimane. Si parte con un evento: dal 10 gennaio è disponibile in streaming la serie Sky Original italiana M - Il Figlio del Secolo, interpretata da Luca Marinelli. Il drama storico diretto da Joe Wright, adattamento dell'omonimo romanzo di successo scritto da Antonio Scurati, ripercorre in otto episodi la nascita del fascismo in Italia e l'ascesa al potere di Benito Mussolini. Il 27 gennaio arriva Lockerbie - Attentato sul volo Pan Am 103, lo sconvolgente racconto di uno tra i peggiori attacchi terroristici di sempre, quello al volo Pan Am 103 nel dicembre del 1988, e del viaggio lungo trent'anni alla ricerca di verità e giustizia per le vittime affrontato da un padre. Nel cast, il premio Oscar Colin Firth. L'acclamata serie antologica The White Lotus torna il 17 febbraio. Questa volta si va in Thailandia. Tra paesaggi mozzafiato, seguiamo le storie, i segreti e i peccati di un gruppo di ospiti del locale White Lotus. Grazie a un programma di scambio, ritroviamo Belinda, uno dei dipedenti della catena di resort di lusso incontrati nel ciclo inaugurale. Spazio poi al genere crime con l'arrivo in primavera di Gangs of Milano - Le nuove storie del Blocco. Dopo Blocco 181, continua la coinvolgente storia di tre ragazzi molto diversi alle prese con un pericoloso triangolo che sfida le regole della loro appartenenza, attraverso cui emanciparsi dalle rispettive gang per trovare il proprio posto nel mondo. Nessuna serie racconta la Milano di oggi meglio di questa. Infine, è atteso per i prossimi mesi The Walking Dead: Daryl Dixon, un nuovo spin-off sequel di The Walking Dead dopo il recente The Walking Dead: The Ones Who Live già disponibile. Seguiamo le nuove avventure dell'amato personaggio interpretato da Norman Reedus, finito in qualche modo in Francia, dove affronta un livello completamente inedito di apocalisse zombie e di mondo impazzito mentre cerca le risposte e un modo per tornare a casa.



Grandi saghe e grandi autori nei film su NOW per l'inizio del 2025

Il cinema è come sempre uno dei protagonisti su NOW. Esistono saghe mitiche che nel corso degli anni accompagnano più generazioni del pubblico: quella fantascientifica e distopica di Mad Max non fa eccezione. Il frenetico Furiosa: A Mad Max Saga ci racconta le origini del personaggio di Furiosa, che nel precedente Mad Max Fury Road era stato interpretato da Charlize Theron, e che qui ritroviamo più giovane con le fattezze di Anya Taylor-Joy: rapita dal folle Dementus (Chris Hemsworth), la ragazza si troverà al centro di coreografici scontri nel deserto australiano, palcoscenico per allucinate e guerrafondaie gang. La regia è ancora di George Miller, che a quasi ottant'anni dà ancora lezioni di action funambolico ai registi più giovani.

Sono invece miti più giovani Gru e i Minion, ancora protagonisti del film di animazione Cattivissimo Me 4. L'Illumination segue l'ex-supercattivo Gru mentre cerca di nascondersi da un rivale vendicativo. Porta la sua famiglia in un programma di protezione testimoni, dove naturalmente i Minion faticheranno a mantenere un basso profilo! Gru stesso si troverà ricattato... e come sempre tentato da una vita "normale". Quarto capitolo della saga cartoon amatissima dai più piccoli, ancora una volta campione d'incassi.

A proposito di quarti capitoli, non si vive di soli Minion, perché c'è anche un simpatico panda beniamino del pubblico da quasi vent'anni: parliamo dell'immarcescibile Po, che in Kung Fu Panda 4 della DreamWorks Animation si trova davanti alla prova più difficile. Deve infatti scegliere il Guerriero Dragone che lo sostituirà, ma lui proprio non vuole ritirarsi! Guadagnerà tempo fermando un'altra terribile minaccia, in compagnia della volpe ladra Zhen.

E in tema di grandi autori, non può mancarne uno che ha investito sé stesso e parte del suo patrimonio per dare vita a un sogno: parliamo di Kevin Costner, regista, cosceneggiatore e cointerprete dell'affresco Horizon: An American Saga - Capitolo 1. Il tema è la conquista del West, a volte sanguinosa, narrata attraverso le storie parallele di più personaggi che affrontano, superano o soccombono alle difficoltà, in nome appunto di un sogno. L'autore di Balla coi Lupi e Open Range - Terra di Confine torna quindi alle radici della storia americana, che anche in Yellowstone non ha mai abbandonato.

Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo: La carovana parte a marzo 2025 su NOW

Pechino Express torna su NOW a marzo 2025 e sarà un viaggio ricco di emozioni per i fan del reality più avventuroso della TV. La rotta è stata tracciata e Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo condurrà le nove coppie in gara dall'Oceano Pacifico fino alle vette più alte al mondo, passando per verdi e misteriosi giungle. I concorrenti attraverseranno una delle rotte più sorprendenti di sempre. Si partirà dalle Filippine per arrivare in Nepal, attraversando il nord della Thailandia. A guidare il gruppo ci sarà, come nelle passate stagioni, Costantino della Gherardesca, che ritroverà al suo fianco Fru, come inviato speciale. I viaggiatori di quest'anno saranno: