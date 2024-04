Estranei con Andrew Scott e Paul Mescal su Disney+ in esclusiva

News Streaming

L'apprezzato film Estranei con Andrew Scott e Paul Mescal, diretti da Andrew Haigh, sarà in esclusiva streaming su Disney+, dal 24 aprile. Il film ha vinto cinque premi BAFTA.

Disney+ avrà dal 24 aprile l'esclusiva streaming del film Estranei di Andrew Haigh, interpretato da Andrew Scott e Paul Mescal, vincitore di numerosi premi, nuova opera del regista di Weekend, 45 anni e Charley Thompson. Apprezzato dalla critica, il lungometraggio targato Searchlight Pictures è stato distribuito nelle nostre sale il 29 febbraio, ed è ora recuperabile in digitale. Una mossa che almeno il nostro Federico Gironi, autore della recensione qui su Comingsoon.it, siamo sicuri raccomanderebbe. Leggi anche Estranei: la recensione del nuovo film di Andrew Haigh

Estranei, di cosa parla il film con Andrew Scott e Paul Mescal