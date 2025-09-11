Elio, la fiaba spaziale Pixar dal 17 settembre su Disney+ in streaming

News Streaming

Elio, ultima fatica della Pixar, dopo una difficile vita commerciale in sala, ha una seconda possibilità in streaming su Disney+, dal 17 settembre. Un ragazzino sogna di essere rapito dagli alieni, ma quando finalmente succede...

Elio, ultima fatica Pixar, sta per sbarcare in streaming su Disney+ per tutti gli abbonati, a partire dal 17 settembre. Potrebbe essere un'occasione per dare un'altra possibilità a un film piuttosto sfortunato al boxoffice, ma molto tenero e ideale prodotto per famiglie nel senso migliore del termine, con tutta l'intelligenza che ci si aspetta dalla casa di Emeryville. È la storia di un ragazzino che sogna di essere rapito dagli alieni, finché il sogno non diventa realtà e gli porta una serie di problemi... Il lungometraggio porta la firma delle registe Domee Shi e Madeline Sharafian, eredi di un progetto nato da Adrian Molina.



Elio, dalla Pixar la storia di un improbabile ambasciatore spaziale

Il protagonista di Elio è un ragazzino orfano, cresciuto da una zia single, una militare che sognerebbe un futuro da astronauta, ma che sta per rinunciarvi proprio per badare al piccolo. Anche Elio sogna lo spazio, ma a suo modo: cerca un'evasione da un mondo che trova triste, non vede l'ora che gli alieni lo rapiscano. Una serie di circostanze rende il desiderio realtà: Elio viene scambiato per un ambasciatore ufficiale della Terra, portavoce del pianeta presso una sorta di senato spaziale chiamato Comuniverso. Finalmente nel suo elemento, Elio si azzarda persino ambasciatore di pace presso il minaccioso Lord Grigon, senza però saper bene come muoversi. In compenso, diventerà fraterno amico di Glordon, il tenero figlio di Grigon.

Tenendo presente l'usuale budget di questi lungometraggi Pixar-Disney, confermato da più fonti sui 200 milioni di dollari, l'esito da 154 milioni raccolti nel mondo intero si può considerare un flop senza mezzi termini, anzi: escludendo le uscite in periodo pandemico, limitate nel mondo, quando non esclusive di Disney+, Elio è il più basso incasso della storia pixariana. Una vera beffa, arrivando l'anno dopo il trionfo di Inside Out 2 e del suo 1.700.000.000 di dollari. Quanto poi questo esito economico sia legato all'effettiva qualità del lungometraggio, è un altro discorso: avendo molto apprezzato il lavoro, da appassionati prima che da giornalisti cinematografici, soprattutto in virtu della sua contagiosa dolcezza (non mielosa), ci piacerebbe che ognuno si facesse un'idea dell'opera senza preconcetti. Per la cronaca e per i più preoccupati: i temuti contenuti "woke" non sono nemmeno finiti nell'edizione definitiva, non senza qualche amarezza da parte dell'autore originale, come abbiamo raccontato nell'approfondimento in basso. Leggi anche Elio, emergono dietro le quinte sulle modifiche al film Pixar: cos'è successo?