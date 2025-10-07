Disney+, la sezione STAR diventa Hulu, cosa cambia per gli abbonati dall'8 ottobre
Come vi avevamo anticipato ad agosto, su Disney+ è partita l'adozione del marchio Hulu in tutto il mondo per i contenuti "general entertainment". Qui in Europa e in Italia dall'8 ottobre 2025 sostituirà la sezione STAR. Con quali conseguenze per gli abbonati? Nulle.
A inizio agosto si era diffusa già la notizia: la Disney ha intenzione di raccogliere sotto l'unico brand Hulu i propri contenuti streaming "general entertainment" di Disney+ (in altre parole quelli non necessariamente per famiglie) e che gli abbonati qui in Europa e in Italia hanno trovato finora nella sezione "STAR" della piattaforma. Dall'8 ottobre la sezione STAR diventa Hulu, senza conseguenze per chi è cliente di Disney+, perché rimangono attivi gli strumenti di parental control: si può usare il "Profilo Bambini” già presente, oppure è possibile impostare limiti di accesso ai contenuti per un pubblico adulto, creando profili ad hoc con accesso tramite PIN.
Se vi interessa qualche retroscena di questi movimenti, vi rimandiamo alla news che scrivemmo in merito ad agosto. Leggi anche Hulu si fonde con Disney+ nel 2026, in Europa sostituirà la sezione STAR
Star diventa Hulu su Disney+ in Italia, nessun cambiamento per gli abbonamenti
Dall'8 ottobre in parole povere, se siete abbonati o abbonate a Disney+, noterete che in homepage sparirà la sezione STAR, sostituita da Hulu: per quanto riguarda noi semplice pubblico, è del tutto analoga. Le sezioni elencate della piattaforma Disney+ saranno quindi Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, National Geographic e Hulu. In quest'ultima sezione rimangono dov'erano i contenuti dell'ex-STAR, come le serie FX (Only Murders in the Building, The Bear, Shōgun, Rivals), oppure Alien: Pianeta Terra, High Potential, A Thousand Blows, Modern Family, Grey’s Anatomy o le produzioni originali italiane come I Leoni di Sicilia e Avetrana - Qui non è Hollywood. Il catalogo si amplierà tra poco con All's Fair, la seconda stagione di A Thousand Blows e La vita segreta delle mogli mormoni. Con questa mossa si completa la presentazione di Disney+, che include in un'unica app le produzioni classiche più tradizionalmente disneyane per famiglie, il suddetto "general entertainment", l'informazione e i documentari.