Disney+, la sezione STAR diventa Hulu, cosa cambia per gli abbonati dall'8 ottobre

Come vi avevamo anticipato ad agosto, su Disney+ è partita l'adozione del marchio Hulu in tutto il mondo per i contenuti "general entertainment". Qui in Europa e in Italia dall'8 ottobre 2025 sostituirà la sezione STAR. Con quali conseguenze per gli abbonati? Nulle.

A inizio agosto si era diffusa già la notizia: la Disney ha intenzione di raccogliere sotto l'unico brand Hulu i propri contenuti streaming "general entertainment" di Disney+ (in altre parole quelli non necessariamente per famiglie) e che gli abbonati qui in Europa e in Italia hanno trovato finora nella sezione "STAR" della piattaforma. Dall'8 ottobre la sezione STAR diventa Hulu, senza conseguenze per chi è cliente di Disney+, perché rimangono attivi gli strumenti di parental control: si può usare il "Profilo Bambini” già presente, oppure è possibile impostare limiti di accesso ai contenuti per un pubblico adulto, creando profili ad hoc con accesso tramite PIN.

Se vi interessa qualche retroscena di questi movimenti, vi rimandiamo alla news che scrivemmo in merito ad agosto. Leggi anche Hulu si fonde con Disney+ nel 2026, in Europa sostituirà la sezione STAR

Star diventa Hulu su Disney+ in Italia, nessun cambiamento per gli abbonamenti