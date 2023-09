Disney+: da oggi fino al 20 settembre, l'abbonamento costa 1,99€ al mese per tre mesi

News Streaming

Disney+ offre una promozione a tempo limitato, giusto in tempo per un settembre da blockbuster, con nuove anteprime di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e altro ancora!

Da oggi 6 settembre, fino al 20 settembre alle 23.59, i clienti nuovi e di ritorno in Italia possono abbonarsi a Disney+ a 1,99€ al mese per tre mesi, con un risparmio di oltre il 75% rispetto al normale prezzo. Dopo tre mesi, Disney+ si rinnova automaticamente al prezzo di vendita mensile in vigore fino alla cancellazione.

Gli abbonati avranno accesso ai loro contenuti Disney preferiti e potranno guardare tutte le nuove uscite tra cui: l'ultima serie di Star Wars Ahsoka; la rivisitazione in live action de La Sirenetta; cortometraggi Marvel come I Am Groot (stagione 2); e Vita da Cucciolo del National Geographic.



Gli highlights di settembre 2023 su Disney+

Ahsoka (dal 23 agosto) – Ambientato dopo la caduta dell'Impero, “Star Wars: Ahsoka” segue l'ex Cavaliere Jedi Ahsoka Tano mentre indaga su una minaccia che mette a rischio la vulnerabile galassia.

(dal 6 settembre) - Il ramoscello piantagrane torna a colpire nella seconda stagione di "I Am Groot". Questa volta, Baby Groot si ritrova a esplorare l'universo e oltre, a bordo delle astronavi dei Guardiani, trovandosi faccia a faccia - o naso a naso - con creature e ambienti nuovi e colorati. Vin Diesel ritorna come voce di Groot in cinque nuovi cortometraggi. Elemental (dal 13 Settembre) "Elemental" di Disney e Pixar è un lungometraggio originale ambientato a Element City, dove vivono insieme gli abitanti di Fuoco, Acqua, Terra e Aria. La storia presenta Ember, una giovane donna tenace, sveglia e audace, la cui amicizia con un ragazzo divertente e sdolcinato di nome Wade mette in discussione le sue convinzioni sul mondo in cui vivono.

L'offerta termina il 20/09/23 alle 23.59 ed è valida solo per i nuovi abbonati Disney+ e per precedenti abbonamenti se riattivati. Per abbonarti devi avere almeno 18 anni. Risparmio rispetto al prezzo mensile attuale di 8,99 €. Dopo 3 mesi l'abbonamento si rinnova automaticamente al prezzo Premium in vigore al momento del pagamento (11,99 €) a meno che tu non disdica prima.