Disney+, le Serie TV in streaming a settembre 2023

News Serie TV

Questo mese arrivano le attese novità Justified: City Primeval e The Other Black Girl, e torna la serie animata Marvel I Am Groot.

Pronti a immergervi in qualche mistero? Il settembre di Disney+ per gli appassionati di Serie TV include un paio di novità molto attese, a cominciare dal ritorno di uno dei crime drama più amati dello scorso decennio. Ovviamente con un caso tutto nuovo. Timothy Olyphant torna a indossare il cappello da cowboy di Raylan Givens in Justified: City Primeval. Quindici anni dopo essersi lasciato la sua vecchia vita nel Kentucky alle spalle, Raylan è ancora a Miami, dove sta bilanciando i suoi impegni come Marshal con le sue responsabilità come padre part-time della figlia Winona. Quando la quindicenne finisce nelle grinfie di Clement Mansell (Boyd Holbrook, Narcos), un sociopatico e assassino di Detroit, Raylan ricorre alle sue buone vecchie abitudini, quelle di un uomo di legge spietato, per proteggere ciò che ha di più caro. In The Other Black Girl, adattamento dell'omonimo bestseller scritto da Zakiya Dalila Harris, l'assistente editoriale 26enne Nella è entusiasta quando scopre di non essere più l'unica ragazza di colore presso la casa editrice newyorchese per cui lavora. Presto, però, l'arrivo di Hazel la fa precipitare in una spirale ossessiva mentre alcuni biglietti minacciosi cominciano ad apparire sulla sua scrivania e realizza che qualcosa di sinistro sta accadendo a Wagner Books.

Torna poi uno dei personaggi più simpatici dell'universo Marvel con la seconda stagione della serie animata I Am Groot. Incentrata sui giorni di gloria di Groot, il dispettoso ma amato albero umanoide di Guardiani della Galassia, la comedy segue quest'ultimo attraverso una serie di altri guai quando finisce faccia a faccia - o naso a naso - con nuove e colorate creature e ambienti. A proposito di animazione, da non perdere anche la ventesima stagione della serie di culto I Griffin, con quattro episodi inediti non trasmessi durante la programmazione in chiaro. Continua inoltre la comedy This Fool, ispirata dalla vita e dalla carriera del comico latino Chris Estrada. Impiegato in un'organizzazione senza scopo di lucro impegnata nella riabilitazione di individui che hanno fatto parte di una gang, Julio Lopez (Estrada) si sforza di superare le sue difficoltà mentre naviga nella classe operaia di South Los Angeles.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Le Serie TV in arrivo in Italia: Il calendario completo Leggi anche

Disney+, le Serie TV in streaming a settembre 2023

Serie TV in prima visione

I Am Groot , Stagione 2 (6 settembre)

, Stagione 2 (6 settembre) Justified: City Primeval , Miniserie (6 settembre)

, Miniserie (6 settembre) The Other Black Girl , Stagione 1 (13 settembre)

, Stagione 1 (13 settembre) This Fool, Stagione 2 V.O. (27 settembre)

Altre Serie TV

I Griffin, Stagione 20 (27 settembre)

Docuserie e Intrattenimento

Bertie Gregory: A tu per tu con gli animali , Stagione 1 (13 settembre)

, Stagione 1 (13 settembre) The Kardashians, Stagione 4 (28 settembre, episodio settimanale)

Proseguono