Chiamami col tuo nome su Infinity+ in streaming dal 24 aprile

Il film premio Oscar Chiamami col tuo nome, interpretato da Timothée Chalamet e Armie Hammer, arriva su Mediaset Infinity da oggi 24 aprile, incluso nella sottoscrizione mensile di Infinity+. Dirige Luca Guadagnino.

Chiamami col tuo nome, la trama del film tratto dall'omonimo romanzo

Chiamami col tuo nome si ambienta nella bassa pianura padana nell'estate del 1983. Il diciassettenne Elio Perlman (Timothée Chalamet) è un talentuoso musicista e un intellettuale in erba. Alla casa di campagna del XVII secolo suo padre, un professore universitario (Michael Stuhlbarg), ospita quell'estate lo studente ventiquattrenne Oliver (Armie Hammer): tra i due nasce subito un'intesa, intellettiva, emotiva e carnale, che porterà a un amore impossibile da vivere fino in fondo. Ma nessuno dei due dimenticherà quell'estate...



Chiamami col tuo nome: Trailer italiano ufficiale - HD

Chiamami col tuo nome, il record di James Ivory

Ricevendo l'Oscar per il miglior adattamento alla veneranda età di 89 anni, James Ivory, in origine anche designato regista del progetto, è diventato la persona più anziana a ricevere la statuetta. Era la prima volta che stringeva un Oscar: nel corso dei decenni i suoi lungometraggi erano stati tuttavia molto apprezzati dall'Academy, portandogli nomination alla regia per Camera con vista (1985), Casa Howard (1992) e Quel che resta del giorno (1993). Grato per l'onore, Ivory ebbe però di che ridire sulla scelta dei due attori protagonisti di non mostrarsi mai nudi frontalmente, una cosa che nel suo copione aveva previsto.

