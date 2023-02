Black Panther Wakanda Forever su Disney+ è il più grande debutto Marvel sulla piattaforma

News Streaming

A qualche giorno dallo sbarco di Black Panther: Wakanda Forever in streaming su Disney+, la major rivela che si tratta del più grande debutto Marvel sulla piattaforma, in termini di visualizzazioni alla partenza.

La Disney ha comunicato via Twitter che su Disney+, nei primi cinque giorni dal suo debutto, Black Panther Wakanda Forever è diventato il film Marvel col miglior esordio fino ad ora sulla piattaforma. Non sono stati forniti numeri in concomitanza con questa celebrazione, ma il seguito di Black Panther, nomination agli Oscar 2023, continua quindi a riscuotere successo, dopo un boxoffice molto solido.



Black Panther: Wakanda Forever: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Black Panther Wakanda Forever, record nello streaming aspettando gli Oscar

Black Panther Wakanda Forever è stato costruito dal regista e cosceneggiatore Ryan Coogler come un omaggio allo scomparso Chadwick Boseman, interprete nel Marvel Cinematic Universe e nel precedente Black Panther di T'Challa. Nella storia del secondo film le donne della sua famiglia e del regno di Wakanda lo piangono, costrette a reinventare una propria identità. Anche se Wakanda Forever non ha incassato quanto il capitolo precedente (842 milioni di dollari contro 1.350.000.000 nel 2018), si è trattato comunque di un solido successo al botteghino, per un film rischioso che ha scelto di fare a meno del suo personaggio prima protagonista, rifiutando un recasting.

Al momento Black Panther Wakanda Forever è candidato a cinque premi Oscar, tra cui migliore attrice non protagonista (Angela Bassett), migliori costumi, migliori trucco & acconciature, migliori effetti visivi e migliore canzone originale ("Lift Me Up", cantanta da Rihanna). Leggi anche Black Panther: Wakanda Forever - Una scena tagliata rivela il (mancato) destino di Okoye