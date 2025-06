A una settimana da 28 Anni Dopo, 28 giorni dopo scala le classifiche streaming

News Streaming

Aspettando l'uscita di 28 anni dopo, sono molti coloro che hanno visto o rivisto 28 giorni dopo in streaming. Sarà perché nel primo film c'è Cillian Murphy? Di certo c'è grande attesa per la nuova collaborazione fra Danny Boyle e Alex Garland.

Nell'attesa di vedere al cinema 28 Anni Dopo, molti fan della saga apocalittica horror diretta da Danny Boyle hanno pensato bene di rivedere in streaming il film che ha dato inizio alla serie. Parliamo di 28 giorni dopo, sempre diretto da Boyle e uscito nel 2002. Come sappiamo, nel 2007 è arrivato 28 settimane dopo, che però non aveva un regista diverso - Juan Carlos Fresnadillo - e non era stato sceneggiato da Alex Garland, che nel frattempo è diventato un filmmaker. Se il protagonista del numero 2 era Robert Carlyle, nel capitolo iniziale del franchise l'interprete principale era Cillian Murphy, e siamo convinti che sia lui un'altra ragione del revival su piattaforma di 28 giorni dopo. All'epoca il Thomas Shelby di Peaky Blinders non era molto conosciuto, soprattutto fuori dalla Gran Bretagna, mentre ora, grazie a Christopher Nolan, è uno stimato premio Oscar. L'attore è coinvolto in 28 Anni Dopo solo in veste di produttore esecutivo.

28 giorni dopo: le ragioni di un successo

Se molti considerano 28 giorni dopo un film di culto è perché Danny Boyle e Alex Garland hanno davvero rivoluzionato, con quel film, il genere zombie-movie, rendendo gli zombie molto più veloci e cattivi di quanto non fossero stati in precedenza, spinti anche dalla subdola necessità di diffondere il contagio del virus che li ha resi anche più forti, oltre che zombie. Ovviamente queste loro caratteristiche hanno reso 28 giorni dopo carico di tensione e incredibilmente dinamico, caratteristiche che speriamo tutti di trovare in 28 Anni Dopo. Altro elemento accattivante del film era il fatto che fosse ambientato nei luoghi storici di Londra, e quindi Piccadilly Circus, Westminster Bridge e così via. Girato in parte con una videocamera digitale, il film ha incassato globalmente 80 milioni di dollari, che è un ottimo risultato, soprattutto alla luce di un budget di 8 milioni. Tornando alla fruizione in streaming di questi giorni, JustWatch ci informa che nella giornata di lunedì 9 giugno 28 giorni dopo è stato il quinto film più visto.

Ricordiamo che 28 Anni Dopo vede protagonisti Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Jack O'Connell e Ralph Fiennes, e che nel primo fine settimana ci si aspetta che raggiunga la cifra di 30 milioni di dollari se non di più. Il film è costato 75 milioni di dollari e ha già un sequel, 28 Anni Dopo - Parte 2: Il Tempio delle Ossa, che porta la firma di Nia DaCosta ed è stato girato insieme al suo "predecessore".