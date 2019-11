Netflix, le Serie TV migliori del 2019

Speciali Serie TV

Da Dark a When They See Us a Russian Doll, ecco le storie più emozionanti dell'anno disponibili sul servizio di video streaming.

Quanto è difficile scegliere la prossima Serie TV da vedere su Netflix? Il catalogo della piattaforma di streaming è talmente ampio che a volte sembra impossibile capire quali siano quelle da non perdere. Se siete stufi di trascorrere gran parte del vostro tempo a navigare tra le locandine degli show di Netflix prima di scegliere quale vedere, ecco la classifica di quelle che secondo noi sono le migliori nuove Serie TV distribuite dal servizio di streaming di Reed Hastings nel 2019. Nell'elenco troverete solo quelle che sono arrivate con nuove stagioni nel corso di quest'anno (e che forse vi siete persi, tra un rewatch di Breaking Bad e uno di Friends). Le abbiamo selezionate spaziando tra vari generi: dalla commedia, al crime, alla fantascienza. Impossibile non trovare, tra queste, la vostra prossima Serie TV preferita.

When They See Us Russian Doll Dark Crystal: La Resistenza Peaky Blinders Unbelievable Mindhunter Stranger Things Dark Sex Education Dead to Me: Amiche per la morte

1. When They See Us

La miniserie diretta da Ava DuVernay (già regista del film Selma - La strada per la libertà) ripercorre la storia vera dei Central Park Five, cinque ragazzi neri accusati ingiustamente dello stupro e dell'omicidio di una jogger nel parco più famoso di New York nella notte del 19 aprile 1989. La serie, candidata a 11 premi Emmy (ne ha vinto uno, quello per il miglior attore protagonista in una miniserie o film per la televisione assegnato a Jharrel Jerome) è un racconto emozionante e straziante che fa luce su razzismo, corruzione e ingiustizia nel sistema giudiziario americano. Da non perdere, su Netflix, anche il commovente speciale condotto da Oprah Winfrey in cui la popolare conduttrice intervista i veri cinque protagonisti della storia. Impossibile restare indifferenti.

2. Russian Doll

Natasha Lyonne (Orange Is The New Black) recita in questa black comedy su una donna che è costretta a rivivere più volte l'ultimo giorno della sua vita, quello del suo trentaseiesimo compleanno. Russian Doll si distingue per il suo mix di umorismo nero e soprannaturale, ma non cede mai al cattivo gusto. Per quanto cupe sembrino le premesse, l'attrice protagonista dà vita a un personaggio ironico e sopra le righe rendendo il racconto leggero e divertente.

3.Dark Crystal: La Resistenza

Questa serie, realizzata quasi interamente con pupazzi animati e burattini, è il prequel televisivo dell'omonimo film fantasy del 1982 diretto da Jim Henson, creatore dei Muppet. La storia è ambientata sul pianeta Thra che si alimenta grazie al particolare potere di una pietra nota a tutti come il Cristallo della Verità. La normale vita del pianeta viene sconvolta quando una malvagia specie conosciuta come gli Skeksis inizia a sfruttare le risorse del mondo e a dominare sulle altre specie. Il racconto diventa una metafora su ciò che accade quando la relazione simbiotica tra esseri viventi viene sbilanciata. Gli effetti visivi ricercati rendono la visione di Dark Crystal: La Resistenza un'esperienza unica.

4. Peaky Blinders

Il crime drama britannico creato da Steven Knight e ambientato a Birmingham negli anni '20 del Novecento segue la storia della famiglia Shelby, una banda di gangster che sfoggiano eleganti cappelli con lame di rasoio nascoste nella visiera. All'inizio della quinta stagione di Peaky Blinders (l'ultima, distribuita da Netflix in streaming quest'anno) i protagonisti si trovano a fare i conti con la grande crisi finanziaria del 1929 che li porta a intraprendere scelte particolarmente insidiose, pur di far quadrare gli affari. Una Serie TV interessante, oltre che avvincente, perché offre un punto di vista diverso sulle vicende storiche che hanno caratterizzato la prima metà del Novecento: dai problemi sociali che attanagliavano i quartieri poveri delle città britanniche all'ascesa dei nazionalismi in Europa.

5. Unbelievable

Nella miniserie ispirata a una storia vera raccontata nell'articolo premio Pulitzer An Unbelievable Story of Rape, Toni Collette e Merritt Wever interpretano due detective che indagano su una serie di stupri apparentemente non collegati tra loro. Kaitlyn Dever interpreta un'adolescente che è messa sotto pressione dalle autorità per ritrattare la propria denuncia di violenza sessuale. Sfidando i pregiudizi dei loro capi, le due investigatrici mettono insieme uno schema che rivoluziona il modo in cui i crimini sessuali vengono gestiti dalla polizia. Un racconto crudo e d'impatto che, pur partendo da premesse note, ribalta le prospettive e riscrive il genere del crime-drama.

6. Mindhunter

Basata sul libro degli ex agenti speciali Mark Olshaker e John E. Douglas Mind Hunter: Inside FBI's Elite Serial Crime Unit e sul lavoro di quest'ultimo nella caccia ai serial killer più pericolosi d'America, Mindhunter segue i casi dell'agente dell'FBI Holden Ford (Jonathan Groff), uno dei primi a utilizzare la tecnica della profilazione per comprendere le azioni di spietati assassini. Nella seconda stagione, ancora più coinvolgente della prima, si cerca di indagare anche nelle menti di criminali "eccellenti", come Charles Manson. Un crime-drama sofisticato, che non può mancare nella lista delle migliori Serie TV del 2019.

7. Stranger Things

L'operazione nostalgia continua nella terza stagione di Stranger Things, la Serie TV sulle vicende di un gruppo di ragazzini nerd che negli anni '80 combatte contro strani esperimenti e sconosciute creature del Sottosopra in una piccola città dell'Indiana. Questo terzo ciclo di episodi, avvincente quanto i due precedenti, ci trasporta in una nuova misteriosa e magica atmosfera. A fare da sfondo alla storia, infatti, c'è la festa del 4 luglio, con i suoi colori e i suoi tradizionali fuochi d'artificio. I protagonisti sono cresciuti, e questo dà nuova linfa alla storia.

8. Dark

La prima produzione originale tedesca di Netflix è ambientata nella poco ridente cittadina di Winden, dove una centrale nucleare e la Foresta Nera creano una particolare suspense. La storia parte da due eventi: un suicidio e la scomparsa di un ragazzo. Da qui parte una serie di misteri, raccontati in modo da alimentare sempre di più angoscia e inquietudine. Dark, che riesce a mantenere un livello alto anche nella seconda stagione, è una delle Serie TV più interessanti degli ultimi tempi. Merito di una colonna sonora pregevole e di una fotografia ricercata. Ma soprattutto di una storia emotivamente forte.

9. Sex Education

Questa eccentrica comedy sulla storia di un adolescente che, cresciuto con una madre che fa la terapista sessuale (una perfetta Gillian Anderson), decide di dare consigli sul sesso ai suoi coetanei, riscrive completamente il genere del teen-drama. Sex Education è spinta, spregiudicata, scandalosamente vera. Cerca di rompere le barriere e le false convinzioni sul sesso (soprattutto quello praticato dagli adolescenti che vi si avvicinano per la prima volta).

10. Dead to Me: Amiche per la morte

Questa black comedy segue la storia di Jen (Christina Applegate), una donna che per affrontare l'improvvisa perdita del marito partecipa a delle sessioni di terapia di gruppo dove incontra Judy (Linda Cardellini). Le due, molto diverse tra loro, diventano inaspettatamente amiche. Ma fin dal primo episodio di Dead to Me: Amiche per la morte si capisce che nel passato di Judy ci sono delle ombre con cui Jen dovrà presto confrontarsi. Una Serie TV leggera ma complessa, perché mescola diversi generi. Brilla soprattutto per l'interpretazione delle due attrici protagoniste.