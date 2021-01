WandaVision: Disney+ svela il tema musicale della serie scritto dai compositori di Frozen

News Serie TV

La serie, che inaugurerà la fase 4 del Marvel Cinematic Universe, debutterà sulla piattaforma di video in streaming il 15 gennaio.

Che vita da sitcom anni '50 sarebbe senza un'iconica colonna sonora pensata ad hoc? Nell'ultimo promo di WandaVision, la nuova serie tv Marvel in arrivo in streaming su Disney+ il prossimo 15 gennaio, viene svelato il tema musicale della serie. Non si tratta di un motivetto qualsiasi ma di una canzone scritta appositamente da una coppia di compositori da Oscar vale a dire Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, la stessa dietro al successo di hit Disney quali Let it go di Frozen e Remember Me di Coco.

WandaVision: La trama e lo speciale tema musicale

In WandaVision, scritta da Jac Schaeffer (Black Widow) e diretta da Matt Shakman, Elizabeth Olsen e Paul Bettany tornano nuovamente nei panni di Wanda Maximoff e Visione, due individui dotati di super poteri i quali conducono vite di periferia che sembrano perfette, finché non cominciano a sospettare che ogni cosa non sia come sembra. Nella nuova clip i due notano che per poter essere una normale coppia sposata dovrebbero avere le fedi e una canzone unica. Ecco allora servito un tema musicale che celebra la nuova vita di questi singolari supereroi attraverso tipiche sonorità anni '50. Ma, man mano che le cose si fanno complicate e i protagonisti prendono coscienza che il loro mondo non è poi così perfetto come credevano, la musica si fa più cupa. Almeno per il momento, però, non scopriamo di più: le cose tornano in ordine e, come in ogni storia d'altri tempi a lieto fine, la clip si chiude con Vision che dice a sua moglie: "E vissero felici e contenti".

Il resto del cast

La clip, così come aveva fatto uno degli ultimi trailer di WandaVision rilasciati, offre uno sguardo anche sugli altri abitanti di Westview. La serie, infatti, coinvolge anche Kat Dennings (2 Broke Girls) e Randall Park (Fresh Off the Boat) con i ruoli già noti di Darcy Lewis e dell'agente Jimmy Woo, mentre Kathryn Hahn (Transparent) e Teyonah Parris (Survivor's Remorse) sono una vicina ficcanaso dei protagonisti e un'adulta Monica Rambeau rispettivamente.